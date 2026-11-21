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O Barcelona se prepara para receber o Villarreal amanhã, domingo, no Spotify Camp Nou, pela 13ª rodada do Campeonato Espanhol.

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Segundo o jornal Sport, o Villarreal é a vítima favorita de Lamine Yamal, já que foi diante do Villarreal que o ponta do Barcelona marcou o primeiro hat-trick de sua carreira profissional.

A partida foi disputada no Spotify Camp Nou, em fevereiro do ano passado.

Naquele dia, o Barcelona goleou o Villarreal por 4 a 1, e três dos quatro gols foram assinados por Yamal.

Na ocasião, Lamine Yamal conseguiu se livrar do peso de nunca ter marcado mais de dois gols em uma única partida na carreira, depois de uma atuação excepcional e inesquecível, que ele tentará repetir amanhã, domingo.

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Mas o brilho de Yamal contra o Villarreal não se limita àquele jogo. Ele já soma cinco gols e duas assistências em seis confrontos contra o time amarelo, que se tornou seu adversário favorito.

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O Villarreal é a equipe que mais sofreu diante de Yamal, que contribui com mais de um gol por partida contra o clube.

Não há dúvida de que revisitar o histórico de Yamal contra o Villarreal, jogo a jogo, é muito parecido com acompanhar as etapas sucessivas percorridas pelo astro catalão no mundo do futebol.

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Seu primeiro jogo contra o time amarelo, vestindo a camisa 27, foi um confronto maluco em que o Barcelona venceu por 4 a 3 no Estádio de La Cerámica. Na ocasião, Lamine deu uma assistência, acertou uma bola na trave e exibiu seus dribles de forma impressionante.

Já a visita seguinte ao estádio do Villarreal foi com a camisa 19. Nessa partida, Yamal apareceu mais maduro como jogador, já como uma das principais atrações do Barcelona, e deu sua primeira assistência de calcanhar, em um jogo que terminou com vitória do Barça por 5 a 1.

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Depois veio a camisa 10 nas costas, no ano passado. Desde que passou a usar esse número, Lamine Yamal marcou nos dois jogos que disputou contra o Villarreal.

No Estádio de La Cerámica, ele balançou as redes na vitória do Barcelona de Hans Flick por 2 a 0. Já no Camp Nou, como mostramos anteriormente, marcou o primeiro hat-trick de sua carreira profissional.