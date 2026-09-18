O médico Marc Rethaly, que se juntara à nova comissão técnica da seleção francesa comandada por Zinedine Zidane, quebrou o silêncio após seu afastamento surpreendente da equipe, afirmando que a punição imposta pela Federação Francesa de Futebol foi exagerada.

A Federação Francesa havia anunciado a contratação de Rethaly para a equipe médica da comissão técnica dos "Bleus" no dia 13 de agosto, mas o informou apenas dois dias depois de que a cooperação entre as duas partes não teria continuidade, por causa de uma entrevista concedida à "RMC Sport" no dia de sua contratação.

A Federação Francesa considerou que Rethaly "violou o dever de sigilo", motivo pelo qual o substituiu por Serge Isidoro.

Em declarações ao jornal "Dernières Nouvelles d'Alsace", reproduzidas pelo site "Foot Mercato", Rethaly focou principalmente na desproporção da punição em relação ao que aconteceu, ressaltando que ainda não havia assinado seu contrato com a federação quando falou com a imprensa.

Ele disse: "Eu ainda não tinha assinado meu contrato quando os jornalistas entraram em contato comigo".

"Eu merecia um cartão amarelo"

Rethaly admitiu que já havia recebido recomendações sobre a necessidade de ter cautela, mas afirmou que não entendeu que existia uma proibição rígida de conceder declarações à imprensa.

Ele esclareceu: "Aquilo merecia um cartão amarelo, ou uma punição, ou uma advertência, mas não a exclusão completa".

O médico revelou que só recebeu seu contrato na noite de 14 de agosto, ou seja, no dia seguinte à entrevista que concedeu, afirmando que só descobriu a existência de uma cláusula rígida relacionada ao dever de discrição diante da imprensa quando o contrato chegou até ele.

E no dia seguinte, imediatamente, soube que seu nome havia sido removido definitivamente da comissão técnica de Zinedine Zidane.

"Não forneci nenhuma informação sensível"

Rethaly considera que a ligação do caso à seleção francesa e a Zidane lhe deu uma repercussão maior do que o habitual, dizendo: "Bastou falar da seleção francesa e de Zinedine Zidane para que o assunto ganhasse uma repercussão enorme".

Ele enfatizou que não revelou durante a entrevista nenhuma informação sensível, baseando-se em sua experiência que se estende por 20 anos com o clube Sochaux, além de seu trabalho com diversas equipes profissionais de ciclismo.

Apesar da decisão de seu afastamento, Rethaly afirmou que agora quer virar essa página, ao mesmo tempo em que se preocupa em defender sua imagem pessoal e a imagem de sua família.

O médico entende, a partir de sua posição, que a Federação Francesa quis, através de sua decisão, enviar uma mensagem clara desde a formação da nova comissão técnica, considerando que ele se transformou em um "exemplo" com o qual a instituição quis impor suas regras.

Ele disse: "Sim, fizeram de mim um exemplo".

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns da Kooora

A seleção da França se prepara para começar a nova era sob o comando de Zidane, pois disputará 4 partidas no início de sua caminhada na Liga das Nações da UEFA.

A equipe dos Bleus enfrenta a Turquia no dia 25 de setembro, depois a Bélgica no dia 29 do mesmo mês, antes de encarar a Itália no dia 2 de outubro, e encerra seus confrontos com outra partida diante da Bélgica no dia 5 de outubro, em solo francês.