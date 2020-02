Vítima de racismo, atacante do Porto desabafa: "Eu me senti como mer... Foi humilhante"

Moussa Marega abandonou o gramado após ouvir ofensas racistas durante o jogo entre Vitória de Guimarães e Porto

Depois do episódio de racismo do qual foi vítima no jogo entre de Guimarães e , o atacante Marega desabafou sobre o caso à RMC.

Poucos minutos depois de marcar o gol que daria a vitória ao Porto, Moussa Marega abandonou o gramado do estádio Afonso Henriques, por conta de ataques racistas que sofreu por parte da torcida rival.

Marega, que chegou a atuar pelo Guimarães entre 2016 e 2017, deu uma entrevista na qual desabafou sobre o caso e disse que não esperava que fosse ouvir o que ouviu da torcida de seu ex-time.

“Ontem eu realmente me senti como um mer… Foi humilhante. Era inconcebível ficar. Quando são duas, três pessoas, não importa, mas quando é um estádio inteiro, não dá”, disse o atacante.

“Meu treinador teve a reação que eu esperava. Ele faz de tudo para me acalmar. Mas ele não se importou quando eu saí. Meus companheiros de equipe não entenderam na hora, e tentaram me acalmar. Mas assim que eu disse que não era possível, eles entenderam”, disse o atacante”, completou Manega.

O malinense disse que as mensagens que recebeu lhe deram força e, que quando chegou em casa e viu seu filho, pôde sorrir.

Marega não foi o primeiro e - infelizmente - não será o último a sofrer ataques racistas. Para ele, as campanhas anti-racismo são “apenas slogans” e acabam servindo só para as fotos, tornando-se, então, inúteis à causa.