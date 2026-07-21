Gavi, meio-campista da seleção de Espanha, minimizou a polémica em torno dos acontecimentos que se seguiram à final do Mundial frente à Argentina, garantindo que não vê necessidade de punir os jogadores da Albiceleste com suspensão, apesar dos confrontos registados na partida decisiva.

As declarações do craque do Barcelona surgiram durante uma cerimónia de homenagem realizada em sua honra e do seu companheiro Fabián Ruiz, na sua terra natal, a cidade de Los Palacios y Villafranca, dias após conquistarem o título do Mundial com a seleção espanhola.

Gavi foi um dos protagonistas da confusão que rebentou após o apito final no estádio de Nova Iorque, depois de ter intervindo em defesa de um dos seus companheiros, antes de ser empurrado e derrubado ao chão pelo meio-campista argentino Leandro Paredes.

Apesar desse incidente, o internacional espanhol recusou o pedido de sanções adicionais contra os jogadores da Argentina, afirmando: "Para ser sincero, não creio que devam ser punidos com suspensão".

E acrescentou, em declarações publicadas pelo jornal espanhol "Marca", esta terça-feira: "Compreendo que o que aconteceu não dá uma boa imagem às crianças, mas o futebol também tem uma vertente de fricção e de violência. Para mim, era natural que o jogador fosse expulso durante o encontro, mas, no fim, considero que estas coisas fazem parte do futebol".

No início do dia, a Federação Internacional de Futebol (FIFA) anunciou a abertura de uma investigação a possíveis infrações disciplinares por parte da seleção da Argentina, na sequência da derrota na final do Mundial frente à seleção de Espanha.

Vários jogadores da Argentina e membros da equipa técnica enfrentam sanções severas caso sejam condenados, enquanto a Federação Argentina de Futebol corre o risco de sofrer nova multa.

A FIFA declarou, através de um comunicado oficial: "Após a avaliação dos relatórios da partida relativos à final do Mundial entre Espanha e Argentina, e em conformidade com o artigo 36.º do Código Disciplinar da FIFA, a Comissão de Disciplina nomeou um procurador de disciplina e ética para investigar as possíveis infrações ao código relacionadas com os acontecimentos do pós-jogo. Serão comunicados mais pormenores pela Comissão de Disciplina da FIFA assim que o relatório do procurador estiver concluído".

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