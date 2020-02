Vista como “flamenguista”, Globo hoje é inimiga da torcida do Fla

A situação inclusive motivou torcedores a xingarem, ao vivo, a emissora

Se dentro de campo o diz ao seu torcedor que não encontra adversário à altura, fora dos gramados o se encontra em meio a um jogo duro com o Grupo Globo por causa das negociações dos direitos de TV do .

Quer acompanhar o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN com um mês grátis!

A disputa levantou debates de todos os lados: torcedores de outros clubes, que sempre criticaram o que consideravam uma atenção exageradamente maior em relação ao Flamengo, chegam a se divertir com a briga entre as partes, enquanto os rubro-negros agora passaram a atacar e xingar a empresa de comunicação.

Mais times

Entenda a motivação dos problemas, a situação atual e veja algumas reações de torcedores.

Maior torcida do , o Flamengo recebe a maior fatia da Globo em relação aos direitos televisivos das competições de futebol – uma diferença em relação aos demais que costuma ser bastante criticada por outros clubes e seus torcedores.

O Rubro-Negro, historicamente, também costuma ter mais espaço nos programas televisivos e no passado também era tratado com mais boa-vontade na mídia escrita: um exemplo recente foi a lembrança na forma como o jornal Extra, do Grupo Globo, o tratou as derrotas de Flamengo e , nos Mundiais de Clubes de 1998 e 2019.

Numa capa o vice Mundial do Vasco é ridicularizado, na outra o vice do Flamengo é exaltado pelo mesmo jornal. A Flapress nem existe, isso é coisa da sua cabeça. pic.twitter.com/fH7OW8oF5r — A Flapress Nem Existe (@Heltonsep0) January 17, 2020

A própria cobertura da emissora para a final da Libertadores em 2019, considerada com peso de , atraiu antipatia de torcedores rivais pela atenção quase absoluta dedicada ao Flamengo. Meses depois, contudo, a situação mudou.

Imbróglio nos direitos pelo estadual

E o que catalisou esta mudança foi a negociação pelos direitos televisivos para o Campeonato Carioca. O Flamengo não aceita receber os mesmos R$ 18 milhões dados aos outros três grandes rivais ( , e Vasco). A pedida rubro-negra, na casa dos R$ 100 milhões e que depois abaixou para R$ 80 milhões, foi vista como absurda pela emissora. Sem acordo até o momento, nenhum jogo do clube no estadual foi transmitido para TV.

A briga não parou por aí. No final de janeiro, o Flamengo entrou com um processo contra o Grupo Globo no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) por discordar do acordo que regula os direitos de transmissão e exibição de seus jogos no Brasileirão – no caso, o Flamengo cobra valores milionários que entende que a empresa lhe deve.

Em resposta, o Grupo Globo emitiu comunicado oficial no qual disse que “considera que são normais eventuais divergências sobre interpretações contratuais. E que confia que vai chegar numa solução consensual com o Flamengo, com quem tem uma parceria de longo prazo e uma paixão em comum, o futebol brasileiro".

Rusgas e críticas

Faustão detona dirigentes do Flamengo: 'Nenhum respeito a quem perdeu crianças'



Apresentador falou em defesa das famílias que perderam filhos na tragédia do Ninho do Urubu e apoiou as seis maiores torcidas do Flamengo, que vão cobrar respostas de time Carioca pic.twitter.com/eELkpFj2Jz — Gambel (@gambeljf) February 10, 2020

Em meio ao imbróglio, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, disse que a Globo usa a tragédia ocorrida no CT Ninho do Urubu, que ocasionou a morte de dez crianças que jogavam na base do clube, para manchar sua imagem - o mandatário também é muito criticado pelos próprios torcedores pela postura neste caso.

Parentes são barrados de entrar no Ninho para homenagem

Em pronunciamento feito à FlaTV, o dirigente ainda disse que o alto investimento no futebol – repleto de contratações recordes – não tem nada a ver com a falta de acordo com os familiares das vítimas. O apresentador Fausto Silva fez coro às críticas aos dirigentes do Flamengo em seu programa dominical e descontentou ainda mais o grupo de Landim.

Torcida xinga TV Globo ao vivo

Numa chamada ao vivo do Eric Faria, a torcida do Flamengo se rebelou gritando: "Ô Rede Globo, vsf. O meu Flamengo não precisa de você".



A diretoria do Flamengo e a Globo tem travado desentendimentos sobre direitos de transmissões. pic.twitter.com/HnFRFiLJdh — EsporteFlamengo.com (@esporteflamengo) February 14, 2020

Todo este clima acabou, também, gerando animosidade com a torcida flamenguista. Na última quinta-feira (13), enquanto o repórter Eric Faria, da Globo, falava ao vivo sobre a Supercopa do Brasil que será decidida no próximo domingo (16), gritos xingando a empresa deixaram o profissional em uma verdadeira “saia-justa”.

Como está a negociação?

Segundo informado pelo blog do jornalista Rodrigo Mattos, do UOL, dirigentes da emissora e do clube se reuniram para esfriar um pouco a situação. O Flamengo está na final da , mas a Globo ainda não fez uma nova proposta. A diferença entre o que um ofereceu e o que o outro quer estaria na casa dos R$ 60 milhões.