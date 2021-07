Visitante indigesto! Palmeiras quebra recorde histórico na Libertadores

Com o placar de 1 a 0, a equipe de Abel Ferreira estabeleceu o retrospecto da maior sequência invicta como visitante na história do torneio

A vitória do Palmeiras sobre a Universidad Católica pela partida de ida das oitavas de final da Copa Libertadores, não foi só comemorada pelo bom resultado conquistada fora de casa, mas sim pelo novo recorde estabelecido pelo alviverde longe de sua casa.

Com o placar de 1 a 0 a favor do Palmeiras, a equipe de Abel Ferreira estabeleceu o retrospecto da maior sequência invicta como visitante na história do torneio, com 13 partidas. O Verdão não perde fora do Allianz Parque pela Libertadores desde o dia 2 de abril de 2019.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Naquele dia, a equipe comandada por Luis Felipe Scolari, foi derrotada por 1 a 0 pelo San Lorenzo, em Buenos Aires. Desde então, o Palmeiras não sabe o que é perder fora de casa pela Libertadores.

No retrospecto, o Palmeiras já marcou 25 gols e sofreu apenas oito. Desde então, são 10 vitórias e três empates, com um aproveitamento de 84%.

O River Plate possuía o mesmo número com 12 vitórias, mas em 2020 a equipe não conseguiu manter a sequência com a derrota para a LDU, por 3 a 0. Com isso, a equipe do Português que estava empatada com o River, agora sustenta a maior série de invencibilidade na história do torneio.

Vale lembrar que nesse recorde a partida contra o Santos na final do torneio em 2020 não entra nos números, mesmo com a partida sendo disputada no Marcanã. Isto porque, a Conmebol escolheu um estádio neutro para o duelo.

Outro bom retrospecto no Palmeiras, é do técnico Abel Ferreira, que em 14 jogos pelo Palmeiras na Libertadores, conquistou 11 vitórias e apenas duas derrotas. O treinador sustenta 80,9% de aproveitamento no comando técnico do alviverde.

Veja abaixo o retrospecto do Palmeiras fora de casa