Paulo Victor Gomes, que acumula os cargos de técnico das seleções sub-20 e sub-23 do Brasil, passou recentemente pelo centro de treinamento do Bayern de Munique. Na terça-feira, ele publicou uma foto no Instagram, em que aparece ao lado do técnico Vincent Kompany (para quem ele inclusive levou uma camisa da seleção brasileira com Kompany estampado) e do técnico da equipe reserva, Dante.

Gomes escreveu o seguinte: "Hoje começa no Bayern de Munique uma importante série de visitas internacionais, na qual acompanharemos de perto nossos jogadores brasileiros na Europa e fortaleceremos as relações com os clubes. Um dia cheio de troca de experiências e boas conversas sobre futebol e o desenvolvimento de jogadores."

No Bayern, atualmente apenas um jogador entra em consideração para convocações de Gomes para o sub-20 ou o sub-23 do Brasil: Maycon Cardozo. O ponta-esquerda de 17 anos e apenas 1,65 metro é considerado um dos maiores talentos de Munique.

Como Maycon Cardozo foi parar no Bayern?

Cardozo é filho do ex-jogador brasileiro Douglas. Aos dois anos de idade, a família se mudou para a Tailândia, onde Cardozo aprendeu a jogar futebol. Por meio da chamada World Squad do Bayern, ele chegou a Munique no início de 2025, onde inicialmente atuou pelo sub-17 e pelo sub-19.

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No segundo turno da última temporada, Kompany o deixou treinar regularmente com os profissionais e chegou até a utilizá-lo duas vezes na Bundesliga. Cardozo fez parte da delegação de Munique na excursão pela Ásia no verão e ficou no banco de reservas na Supercopa contra o Borussia Dortmund. Até aqui, porém, ele só somou aparições oficiais nesta temporada na equipe reserva da quarta divisão comandada por Dante, que um dia também atuou pelo Bayern e pela seleção brasileira.

Cardozo disputou duas partidas no fim de agosto (uma assistência), antes de ser parado por uma fratura no ombro. Atualmente, Cardozo trabalha em seu retorno, e a visita de destaque vinda do Brasil deve lhe dar ainda mais impulso nesse processo.