De acordo com uma reportagem da Sky, durante uma visita de Klopp ao centro de treinamento do Eintracht Frankfurt, houve uma conversa entre o técnico da seleção alemã e o atacante.

Na ocasião, Klopp teria incentivado o jogador de 22 anos, que além da Alemanha também poderia atuar por Marrocos, país de origem de seu pai, a optar por um futuro na seleção alemã.

Ebnoutalib, que nasceu em Frankfurt e tem mãe alemã, ainda não disputou nenhuma partida pelas seleções de base da Alemanha. Pela seleção sub-15 de Marrocos, ele foi ao menos convocado uma vez.

Ebnoutalib joga pelo Frankfurt desde o início do ano. Antes, ele atuava pela SV Elversberg na 2. Bundesliga. Lá, marcou 12 gols em 25 jogos somando todas as competições e, com isso, teve grande participação no acesso do time do Sarre à elite do futebol alemão.

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Jürgen Klopp vai convocar Younes Ebnoutalib para a seleção da Alemanha?

E também pelo Frankfurt seus números desde então são mais do que respeitáveis. Em sete partidas pela equipe de Hesse, ele marcou cinco gols e deu uma assistência. Uma ascensão meteórica, se levarmos em conta que, há pouco menos de um ano e meio, Ebnoutalib ainda atuava no ataque do FC Gießen, da Regionalliga.

Resta saber se Klopp já convocará o jogador de 22 anos para os próximos jogos internacionais. Na Liga das Nações, a seleção alemã estreia em 24 de setembro contra a Holanda, e os outros adversários são Sérvia e Grécia.