No debate entre especialistas da Prime Video antes do jogo em casa do BVB contra o Villarreal, Kramer demonstrou confiança no clube da Bundesliga. Na avaliação dele, o Dortmund vai garantir vaga direta nas oitavas de final.

Bem diferente de seu colega campeão mundial de 2014, Hummels avaliou a situação de outra forma. Ele "teme que o BVB não esteja no top 8. Se você diz que é preciso essa vitória surpresa, temo que venha mais esse empate surpresa que você não tinha planejado", disse o jogador de 37 anos. "Não os vejo entre os oito primeiros."

Pela terceira vez, a Champions League será disputada nesta temporada no formato de liga com 36 equipes. Cada participante joga contra oito adversários de diferentes níveis, e ao fim as oito primeiras equipes da tabela avançam diretamente às oitavas de final.

As equipes entre o nono e o 24º lugar definem entre si, em jogos de ida e volta, oito vencedores que também avançam ao mata-mata. As últimas 12 da tabela são eliminadas.

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BVB ficou fora do top 8 da tabela duas vezes até aqui

Nas duas primeiras edições, o BVB teve de disputar os playoffs das oitavas de final uma vez como décimo e outra como 17º colocado. Em uma delas, o Schwarzgelb conseguiu avançar; na temporada passada, acabou eliminado de forma infeliz pela Atalanta Bergamo.

Depois da estreia contra o Villarreal, o Dortmund enfrentará nos sete jogos restantes da CL o FK Bodö/Glimt, o Sabah FK, o Real Betis, o Arsenal, a Inter de Milão, o Aston Villa e o AEK Atenas.



