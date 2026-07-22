Visando o futuro da seleção, Ancelotti deve priorizar atletas do Brasileirão em convocações futuras

A eliminação na Copa do Mundo de 2026 acelerou o planejamento de Carlo Ancelotti para o próximo ciclo da seleção brasileira. Com o objetivo de renovar o elenco e ampliar o leque de opções para os próximos anos, o treinador italiano decidiu intensificar a observação do Brasileirão e deve aumentar a presença de jogadores que atuam no país nas próximas listas de convocados. A ideia é aproveitar o bom momento de jovens destaques do futebol nacional e iniciar uma reformulação gradual da equipe.

Nos bastidores da CBF, alguns jovens do futebol brasileiro já aparecem como candidatos a ganhar espaço na seleção. Segundo apuração do Bolavip, dois dos nomes que vêm sendo monitorados há mais tempo pela comissão técnica são o meio-campista Breno Bidon, do Corinthians, e o meia-atacante Gabriel Bontempo, do Santos. A dupla tem chances de figurar nas próximas convocações de Carlo Ancelotti, especialmente para os amistosos que abrirão o novo ciclo da equipe.

A estratégia de Carlo Ancelotti passa por um acompanhamento mais próximo do desempenho de Bidon, Bontempo e outros promissores atletas do futebol brasileiro ao longo da temporada, sem limitar as observações apenas aos jogadores que atuam na Europa. A avaliação interna é que o Brasileirão voltou a reunir jovens de alto nível técnico e competitivo, capazes de acelerar a renovação da seleção, mas que não foram incluídos no ciclo para a Copa do Mundo de 2026 pelo pouco tempo de preparação que Ancelotti teve para analisar os diferentes nomes.

As primeiras experiências desse novo projeto já poderão acontecer na próxima Data Fifa. O treinador deve aproveitar os amistosos na Austrália para observar alguns dos jovens monitorados e começar a montar a base para o ciclo rumo à Copa do Mundo de 2030.

Na pausa internacional de setembro, a Brasil enfrentará a seleção australiana duas vezes: uma no dia 25, em Townsville, e a outra no dia 26, em Brisbane, em compromissos que devem marcar o início da renovação promovida por Ancelotti.











