Vírus ameaça os sonhos dos Três Leões... Estrela da Inglaterra fica de fora antes do confronto contra a Noruega

A seleção da Inglaterra entrou em estado de alerta poucos dias antes de uma de suas partidas mais importantes na Copa do Mundo de 2026, depois que o elenco dos “Três Leões” sofreu um revés inesperado que ameaça a disponibilidade de uma de suas principais estrelas.

Enquanto o técnico Thomas Tuchel dá os últimos retoques nos preparativos para o confronto contra a Noruega nas quartas de final, aumentam as preocupações com a situação de Declan Rice, num momento em que mais de um jogador enfrenta problemas físicos que podem atrapalhar os planos da seleção inglesa.

Os olhares na Inglaterra estão voltados para Declan Rice, depois que reportagens da mídia local revelaram que ele sofre de uma infecção viral que se acredita ser uma gastroenterite, o que colocou a comissão técnica e médica da seleção em estado de alerta poucos dias antes do esperado confronto contra a Noruega nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026.

O meio-campista não participou dos dois últimos treinos da seleção e, além disso, vinha enfrentando problemas nos tendões da coxa e na região lombar nos últimos dias. De acordo com o que foi divulgado pelo jornal “Daily Mail” e pela emissora britânica “BBC”, a equipe médica da seleção inglesa decidiu isolar Rice do grupo, como medida de precaução para evitar a transmissão da infecção aos demais jogadores.

As preocupações da seleção inglesa não se limitam apenas a Rice, já que a comissão técnica continua acompanhando a condição física de vários jogadores antes do confronto contra a Noruega, principalmente Reece James e Marc Gihy, conforme informou o jornal espanhol “Marca”.

Parece que Reece James está quase pronto para jogar, depois de ter retornado aos treinos na quinta-feira. O lateral-direito foi titular nas duas primeiras partidas da Inglaterra na Copa do Mundo, antes de sentir dores nos tendões da coxa após o empate sem gols contra Gana — lesão da qual vem sofrendo nos últimos dias.

Já Marc Gihy continua se recuperando de uma lesão por sobrecarga nos tendões da coxa, e a comissão médica está lidando com seu caso com extrema cautela. A “BBC” informou que o jogador passará por uma nova avaliação na sexta-feira, para determinar se estará apto a jogar contra a Noruega.

Por outro lado, foi confirmada a ausência de Jarell Quansah da seleção inglesa, após ter sido expulso durante o confronto contra o México, o que lhe rendeu uma suspensão de duas partidas, impedindo-o de jogar nas quartas de final.

Além disso, Thomas Tuchel perdeu o meio-campista Jordan Henderson até o final do torneio, depois que ele sofreu uma fratura no braço esquerdo ao colidir com um painel publicitário e cair de forma desequilibrada, durante a comemoração dos jogadores da Inglaterra com a torcida pela classificação após a vitória sobre o México no Estádio Azteca.

A comissão técnica da seleção inglesa aguarda agora com apreensão as próximas horas, acompanhando a evolução do quadro de saúde de Declan Rice e os resultados dos exames finais de vários jogadores, na esperança de disputar o confronto decisivo contra a Noruega com o máximo de preparação possível.