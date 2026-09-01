Julián Álvarez passou a focar totalmente no Atlético de Madrid, depois de se convencer, ao longo dos últimos dias, de que seu sonho de se transferir para o Barcelona se tornou impossível, virando assim a página do mercado de transferências, que fecha suas portas em algumas horas, e iniciando uma nova etapa com o clube madrilenho.

Segundo o jornal espanhol Marca, o jogador descartou a ideia de partir para a Premier League, por recusar voltar à Inglaterra, e já começou a trabalhar para mudar sua situação dentro do Atlético de Madrid, depois de encontrar grande apoio de seus companheiros Giuliano Simeone, Cristian "Cuti" Romero e Juan Musso, antes de mostrar lampejos de sua qualidade durante os treinos, apesar de estar entre os reservas.

O jornal explicou que Álvarez entrou no campo de treinamento acompanhado de seus companheiros da seleção da Argentina, enquanto Giuliano Simeone e Romero fizeram questão de apoiá-lo desde o início da sessão de treino. O atacante argentino começou o trabalho fora da escalação titular, que foi idêntica à formação que começou a última partida contra o Sevilla.

Ainda assim, Álvarez mostrou durante o treino que é capaz de recuperar seu lugar rapidamente, pois recebeu elogios de integrantes da comissão técnica após um dos lances marcantes no fim da partida de treino, quando um dos treinadores gritou: "Muito bem, Juli!"

Álvarez encerrou a sessão de treino correndo ao lado de Romero, dentro de um programa físico que visa colocá-los na melhor condição possível no menor tempo possível.

A Marca ressaltou que o principal objetivo da comissão técnica e do jogador consiste em encerrar rapidamente a polêmica ao seu redor, e fazer com que seu desempenho dentro de campo seja o centro das atenções, em vez de seu futuro.

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Álvarez havia ficado fora da lista do Atlético de Madrid na última partida contra o Sevilla por causa do problema de saúde que sofreu na semana passada, mas o plano atual prevê seu retorno à lista do time na próxima sexta-feira, antes do confronto contra o Athletic Bilbao, marcado para sábado no Campeonato Espanhol.

Em outra frente, o jornal apontou que José María Giménez e Thomas Lemar treinaram na academia, enquanto o Atlético de Madrid busca uma saída para ambos no último dia do mercado de transferências, apesar de o alto salário dos dois representar um grande obstáculo para suas partidas. Carlos Martín e Obed Vargas também participaram dos treinos coletivos, enquanto o clube segue trabalhando para definir o destino de seus empréstimos.