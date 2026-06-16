Virgil van Dijk recebe apoio de uma figura de destaque após críticas contundentes à FIFA

Roy Keane compreende perfeitamente que Virgil van Dijk se irrite com as pausas para hidratação na Copa do Mundo. Segundo o analista irlandês, que acompanha a fase final de Nova York, as pausas no meio do primeiro e do segundo tempo têm consequências negativas para o ritmo da partida.

Duas vezes por partida — uma vez no meio do primeiro tempo e outra no meio do segundo —, o jogo é interrompido para uma pausa para hidratação. Enquanto isso, a NOS — assim como outras emissoras — passa para um bloco de publicidade.

Van Dijk não gosta nada disso. “Assisti a quase todos os jogos até hoje (domingo, red.) e não gosto que sempre exibam comerciais durante as pausas para hidratação. Isso não é legal para os telespectadores. Quando está realmente quente, é bom aproveitar essas pausas. Mas isso deve ser avaliado caso a caso”, disse o capitão da Seleção Holandesa na zona mista após o empate em 2 a 2 contra o Japão.

“Estamos nos Estados Unidos. Então, é uma espécie de tempo técnico. Embora a FIFA tente apresentá-lo como um intervalo para hidratação”, analisa Keane sobre os tão comentados intervalos para hidratação no programa The Overlap.

Keane continua: “Gostamos de futebol por causa do ritmo acelerado do jogo. Você não vai ao banheiro porque tem medo de perder alguma coisa. Em outros esportes, isso não acontece. Mas essas pausas tiram o ritmo da partida. O ímpeto que algumas equipes têm desaparece de repente.”

“Antes da Copa do Mundo, dizíamos que precisávamos cuidar bem dos jogadores. Eles não são robôs. Eu entendo isso muito bem. Mas agora, na TV, fala-se em um ‘time-out’”, afirma o muito cético Keane, que disputou a Copa do Mundo de 1994 nos Estados Unidos pela Irlanda.

Gary Neville apela à FIFA para que fiscalize rigorosamente as pausas para hidratação. “Os técnicos devem simplesmente permanecer no banco. Em uma partida da Copa do Mundo, chegou até a aparecer um quadro tático. Trata-se apenas de uma pausa de dois ou três minutos. Não entendo por que a FIFA não é mais rigorosa quanto a isso.”