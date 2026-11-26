Compartilhar Siga GOAL no Google

O Chelsea foi incentivado a tentar a contratação surpreendente do capitão do Liverpool, Virgil van Dijk, enquanto cresce a incerteza sobre seu futuro em Merseyside. O contrato do experiente zagueiro está perto do fim, abrindo a possibilidade de uma transferência para outro clube da Premier League no verão europeu.

Publicidade

Redknapp vê chance para o Chelsea diante da indefinição contratual em Anfield

O Liverpool ainda avalia se oferecerá um novo contrato a Virgil van Dijk, cujo vínculo atual se aproxima do fim. Se o clube decidir não renová-lo, o ex-meio-campista Jamie Redknapp acredita que o Chelsea deve aproveitar a oportunidade e manter o holandês na Premier League.

Van Dijk é o pilar da defesa do Liverpool há quase uma década, desde sua chegada em 2018, período que coincidiu com a volta do clube às grandes conquistas. Embora Redknapp espere que o zagueiro permaneça em Anfield, ele defende que Stamford Bridge seja seu próximo destino caso não haja acordo.

Por que Redknapp vê Van Dijk como reforço ideal para o Chelsea

Em entrevista à Sky Vegas, Redknapp defendeu que o Chelsea tente contratar o experiente zagueiro por acreditar que ele ainda pode atuar em alto nível por mais duas temporadas.

“Não sei ao certo, ele pode acabar ficando. Espero que fique”, disse Redknapp. “Eles deveriam tentar contratar Virgil van Dijk no verão. É o que eu faria. Seria alguém para o time. Você não vai contar com ele por cinco anos, mas ainda acho que ele tem dois anos em alto nível.

Publicidade Publicidade

“Acho que seria uma ótima contratação. Ele pode querer ir para a MLS. Pode querer ir para outro lugar. Mas talvez Londres o atraia. E, se ele não assinar um novo contrato com o Liverpool, é ele que deveriam tentar contratar.”

Tópicos relacionados

A aposta do Chelsea na experiência e a posição de Van Dijk

A contratação de um líder experiente está alinhada à recente mudança na estratégia de transferências do Chelsea sob o comando de Xabi Alonso. Depois de priorizar jovens talentos, Alonso acrescentou jogadores experientes ao elenco no último verão ao contratar Danny Welbeck e Jordan Henderson , seguindo o exemplo de Thiago Silva, que chegou ao Chelsea aos 35 anos e ajudou o clube a conquistar a Champions League.

Enquanto isso, Van Dijk admitiu na última semana que ainda não faz ideia de qual será seu próximo passo, embora sinta que tem muito a oferecer em alto nível.

Publicidade

O holandês disse: “O principal para mim é que me sinto bem, estou cuidando de mim e, na minha opinião, ainda tenho muitos anos pela frente. Vamos ver o que acontece depois desta temporada. Neste momento, se alguém disser ou divulgar que sabe o que vou fazer na próxima temporada, não é verdade, porque agora, conversando com você, eu também não faço ideia.

“Se o contrato for renovado, veremos. Se não for, vou me despedir no verão.”

Publicidade

Meses decisivos para Liverpool e Chelsea

O Liverpool tem uma decisão importante a tomar sobre o futuro de seu capitão antes da abertura da janela de transferências do verão europeu. Sem uma proposta de renovação, Van Dijk deixou claro que espera sair de Anfield ao fim da temporada.

Se ele ficar disponível, o Chelsea poderá enfrentar a concorrência de clubes da MLS e de outros interessados, enquanto Alonso busca acrescentar mais liderança experiente ao elenco em Stamford Bridge.