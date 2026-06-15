“Virgil van Dijk deve exigir imediatamente uma conversa com Ronald Koeman sobre um jogador da seleção holandesa. Ele está fazendo o grupo passar vergonha!”

O desempenho decepcionante da seleção holandesa contra o Japão na Copa do Mundo não passou despercebido pelos nossos vizinhos do sul. No canal belga Sporza, o comentarista Filip Joos não poupou críticas.

Sua frustração é direcionada principalmente a Memphis Depay, que entrou em campo a vinte minutos do fim. O técnico Ronald Koeman, que, na opinião de Joos, tomou a decisão totalmente errada ao colocar Memphis em campo, também é alvo de críticas.

“Se você decide jogar com 10 jogadores de propósito, se ainda acha que Memphis Depay é uma boa opção de substituição nesse nível... Você nem deveria mais levar o Memphis. Isso continua sendo um problema”, começa Joos sua tirada.

“Ele também anda em campo de um jeito que te faz pensar: você tá mesmo com vontade, garoto? Enquanto Summerville e Malen mostram que estão. Então coloque o Brobbey no ataque. Ele teve uma temporada fantástica no Sunderland. Ele sabe segurar a bola, mas agora o Koeman tirou toda a velocidade do time, foi realmente desastroso.”

A pequena centelha de esperança ou confiança que ainda restava em Memphis desapareceu totalmente após a fase final de Holanda x Japão. “Memphis não vai mais estar em forma para o nível da Copa do Mundo, o nível que a Holanda almeja. Isso não vai mais acontecer.”

Joos acredita, portanto, que Virgil van Dijk, como capitão da seleção holandesa, deve intervir agora. “Se eu fosse o Van Dijk, já estaria batendo na porta do Koeman e dizendo: ‘Treinador, vamos conversar sobre o Memphis.’”

“Porque isso não pode continuar. Isso é ridicularizar o seu grupo”, continua ele, irritado. “Memphis aparentemente tatuou ‘sucesso’ no lábio inferior. Espero que ele consiga remover isso com laser. Ele talvez ainda tenha sucesso no rap, mas não mais no futebol.”