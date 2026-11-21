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O capitão do Liverpool, Virgil van Dijk, pediu aos companheiros que se preparem para um confronto de alta intensidade contra o Manchester United, neste domingo, em Anfield. O zagueiro holandês destacou o desafio imposto pelo adversário após a chegada de Mauricio Pochettino como novo técnico.

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Van Dijk aguarda com expectativa o ambiente de Anfield

Com o retorno da Premier League após uma pausa de duas semanas, o Liverpool se prepara para um grande confronto na tarde de domingo contra o rival Manchester United. O Liverpool quer manter o embalo no campeonato nacional, e Van Dijk sabe exatamente o que está em jogo nesse duelo. Ciente da importância do histórico clássico do noroeste da Inglaterra , o imponente holandês conta com a torcida de Anfield para criar um ambiente intimidador e impulsionar sua equipe à vitória.

"Depois de duas semanas sem Premier League, não poderíamos ter um jogo mais empolgante para voltar a campo", escreveu Van Dijk no site oficial do clube. "Alguns dos jogos mais memoráveis de que participei como jogador do Liverpool foram contra o Manchester United, e estou ansioso por mais uma atmosfera especial em Anfield. São jogos dos quais todo mundo quer participar. Não preciso falar muito sobre a história e a rivalidade entre os dois clubes. Só sei que vocês estarão tão empolgados quanto nós, jogadores, para entrar em campo e fazer nosso trabalho."

O fator Pochettino

O Manchester United chega à região de Merseyside com ânimo renovado após a chegada de Mauricio Pochettino . O ex-técnico de Tottenham e Chelsea assumiu o comando em Old Trafford, e Van Dijk acredita que a mudança torna o Manchester United um adversário muito mais perigoso e imprevisível. Ele alertou que os jogadores visitantes estarão ansiosos para mostrar seu valor ao novo técnico em um jogo de tamanha importância.

"Será um jogo difícil, não há dúvida disso. Sabemos que vamos enfrentar uma equipe com um novo técnico, muito motivada a jogar bem, e precisamos estar prontos para trabalhar muito se quisermos conseguir o resultado que todos desejamos", alertou o jogador de 35 anos.

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Após a vitória sobre o Crystal Palace

O Liverpool chegou à pausa para os jogos de seleções em boa posição após uma vitória por 3 a 1, conquistada com dificuldade, fora de casa contra o Crystal Palace. Embora a atuação no sul de Londres não tenha sido perfeita, Van Dijk se orgulhou da resistência defensiva demonstrada pela equipe. Ele acredita que saber sofrer e defender coletivamente será essencial para o Liverpool seguir na disputa pelo título ao longo do inverno.

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"Fomos para a pausa depois de uma vitória boa e importante fora de casa contra o Crystal Palace. Acredito que mostramos muitas das qualidades e características necessárias para termos uma temporada de sucesso", observou. "Não foi uma atuação perfeita, de forma alguma, mas foi gratificante ver como permanecemos unidos, disputamos todas as bolas e defendemos como equipe por mais de 90 minutos, especialmente ao fim de uma sequência exigente de jogos. Esses são os padrões que precisamos manter daqui para a frente. Digo isso muitas vezes, mas as melhores equipes são as que conseguem manter a regularidade semana após semana."

Preparação para a maratona de inverno

O confronto com o Manchester United marca o início de um período extremamente exigente para o clube. Entre agora e o fim de janeiro, o Liverpool tem pelo menos 19 partidas previstas em quatro competições diferentes. O calendário apertado colocará à prova a profundidade do elenco, mas Van Dijk garante que o grupo está preparado para o desgaste físico e mental do período de festas.

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"As exigências são grandes, mas as recompensas também, e todos no vestiário estão prontos para os desafios que vêm pela frente. Antes de tudo, porém, nosso foco está no domingo. Sabemos o que esse jogo significa para o clube e para todos vocês. Sabemos o quanto vocês estarão empolgados, e posso garantir que nós também estaremos. Espero que possamos dar a todos vocês mais um dia para recordar."