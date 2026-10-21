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O capitão do Liverpool, Virgil van Dijk, não se esquivou após uma atuação marcada por erros de avaliação incomuns na vitória por 4 a 3 sobre o Villarreal. O zagueiro holandês esteve no centro de uma atuação defensiva caótica no primeiro tempo. Logo aos quatro minutos, cabeceou mal, e o erro levou diretamente ao gol que abriu o placar, marcado por Georges Mikautadze. Apesar da vitória, Van Dijk reconheceu rapidamente nas redes sociais que ficou bem abaixo de seu nível habitual em uma noite na qual os donos da casa precisaram reverter uma desvantagem de dois gols.

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Van Dijk aceita as críticas após atuação desastrosa em Anfield

“Não foi meu melhor início de jogo. Aceito as críticas”, publicou Van Dijk após o apito final, reconhecendo seu começo abaixo do esperado e a reação negativa que viria.

Ele, porém, fez questão de destacar a capacidade de reação dos companheiros, que se recuperaram para manter os 100% de aproveitamento na fase de liga da competição. “Uma reação incrível da equipe. Estou muito orgulhoso disso”, acrescentou, elogiando o espírito coletivo que levou o time de Andoni Iraola a reagir e conquistar os três pontos.

O experiente zagueiro também não foi poupado pela imprensa inglesa. Vários veículos destacaram seu papel no colapso inicial, e Van Dijk recebeu nota 5,5 na avaliação dos jogadores feita pela própria GOAL.

A BBC, por sua vez, deu a ele nota 5/10, destacando seu início inseguro e o “erro incomum” no primeiro gol. Já o The Guardian apontou que os erros cometidos por ele no começo foram o principal motivo para o Liverpool se encontrar em uma situação tão delicada tão cedo na partida.

Notas dos jogadores do Liverpool: Mac Allister e o eletrizante Ngumoha brilham na vitória por 4 a 3

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Embora o Liverpool venha ganhando embalo nesta temporada, os problemas defensivos continuam a preocupar o treinador.

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Apesar da melhora significativa do jogador de 35 anos no segundo tempo, os três gols sofridos em casa serão motivo de grande preocupação para a comissão técnica. O Liverpool tem sido amplamente dominante na Europa nesta temporada, mas a facilidade com que o Villarreal atravessou sua defesa sugeriu uma falta de entrosamento raramente vista desde que Iraola assumiu o comando.

A disposição do capitão de “aceitar as críticas” demonstra liderança, mas a frequência desses deslizes começa a atrair a atenção indesejada de comentaristas de todo o país.

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Troy Deeney questiona a velocidade e o desgaste mental do capitão

O ex-atacante do Watford Troy Deeney, atuando como analista da CBS Golazo, fez uma avaliação dura do atual estado físico e mental de Van Dijk. Depois de enfrentar o holandês sete vezes durante a carreira como jogador, Deeney sugeriu que o zagueiro talvez esteja sofrendo com o grande número de partidas que disputou no mais alto nível.

“Parece que ele está mentalmente desgastado”, começou Deeney, antes de analisar os erros que permitiram ao Villarreal abrir uma vantagem surpreendente em Anfield. “Ele ainda tem qualidades, mas aquele erro no 0 a 1... Esse não é o Virgil van Dijk. Normalmente, isso não faz parte do repertório dele.”

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Deeney foi além e afirmou que Van Dijk tomou decisões equivocadas nos dois gols sofridos no início. Ele observou que o zagueiro avaliou completamente mal a trajetória da bola no primeiro e, no segundo, saiu da linha defensiva sem motivo claro.

“Ele avalia a jogada completamente mal e, no segundo gol sofrido, também avança sem motivo. Parece frustrado”, observou o ex-atacante da Premier League. As observações estão de acordo com as avaliações dos jogadores do Liverpool, que descreveram o primeiro tempo do capitão como “incomumente irregular” e destacaram os enormes espaços deixados nas transições defensivas da equipe.

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A análise também abordou o declínio inevitável de um jogador que se apoiou muito em sua superioridade física por mais de uma década. Deeney traçou uma comparação com John Terry, lendário capitão do Chelsea, observando que, quando Terry perdeu velocidade, adaptou-se ao organizar melhor os jogadores ao seu redor e garantir que nunca ficasse exposto.

“Chega um momento assim na carreira de todo jogador. Ele nunca se colocava em perigo, mas isso acontecia porque tinha Cahill e Azpilicueta ao seu lado e conseguia organizar bem as coisas. Van Dijk tem muita capacidade atlética, mas sua velocidade está diminuindo. E ele orienta os companheiros menos do que Terry orientava. Veja como o Liverpool sofre gols facilmente”, concluiu Deeney.

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Liverpool reage e mantém campanha perfeita na Europa

Apesar da fragilidade defensiva, a força ofensiva do Liverpool garantiu que a equipe continuasse entre as que vivem melhor fase na Europa. A virada começou com dois belos gols de Alexis Mac Allister e contou com a criatividade de Rio Ngumoha, que deu duas assistências decisivas para ajudar o time a se recuperar da desvantagem de 2 a 0.

A vitória veio após triunfos anteriores na Europa contra o Atlético de Madrid e o LASK Linz, o que significa que a equipe de Merseyside segue com campanha perfeita no torneio continental até aqui.

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Andoni Iraola terá muito em que pensar antes de o Liverpool voltar a disputar uma partida nacional, contra o Brighton. Embora a vitória mantenha o clima positivo, o treinador já falou abertamente sobre a necessidade de manter os jogadores com os pés no chão durante esse período de transição.

Recentemente, ele fez um alerta firme ao jovem destaque Rio Ngumoha de que o caminho à frente nem sempre será tranquilo. A mensagem também poderia se aplicar aos jogadores experientes de sua defesa, que atravessam uma queda de rendimento.

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Por fim, a capacidade de recuperação de Van Dijk no segundo tempo foi crucial para garantir o resultado, mesmo depois de Tani Oluwaseyi marcar o terceiro gol do Villarreal no fim e provocar momentos de tensão. A experiência do capitão será fundamental à medida que a temporada avançar, mas cresce a pressão para que ele prove que seus erros recentes são apenas uma fase passageira, e não um declínio permanente.