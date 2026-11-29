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A lenda do Liverpool Steven Gerrard desafiou Bradley Barcola, contratado no verão por 123 milhões de libras, a virar "um matador" diante do gol após desperdiçar várias chances na vitória por 4 a 0 sobre o Manchester United no último domingo. Gerrard acredita que o time de Andoni Iraola pode brigar pelos títulos da Premier League e da Champions League se o francês melhorar as finalizações.

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Gerrard desafia Barcola, de 123 milhões de libras, a ser mais implacável

Ídolo do Liverpool, Steven Gerrard pediu que Bradley Barcola, contratado no verão por 123 milhões de libras, vire "um matador" diante do gol para que o time de Andoni Iraola brigue pelos títulos da Premier League e da Champions League nesta temporada.

Desde que chegou do Paris Saint-Germain no fim de agosto, o francês deu quatro assistências em nove jogos, incluindo uma atuação movimentada na goleada por 4 a 0 sobre o Manchester United no último domingo, quando desperdiçou várias chances claras. Seus únicos gols, porém, continuam sendo os três marcados em outubro, em uma vitória por 6 a 3 sobre o LASK pela Champions League.

"Vire um matador em vez de alguém que só agrada aos olhos"

Em entrevista à BBC Radio 5Live, Gerrard, ex-capitão do Liverpool, elogiou a velocidade impressionante e a movimentação de Barcola, mas apontou a hesitação do jogador na área como o principal obstáculo para que ele justifique o alto valor pago por sua contratação.

"Acompanhamos o PSG há anos na TNT Sport e gosto muito dele como jogador, gosto muito da forma como foi treinado lá", disse Gerrard. "Eu esperava que fosse um pouco mais preciso nas finalizações quando chegou... Se tenho uma pequena crítica ao que vi dele até agora com a camisa do Liverpool, é só esse último detalhe. Então, finalizar um pouco mais rápido, puxar o gatilho bem mais rápido. Às vezes saem gols sem tanta técnica, mas parece que ele está tentando fazer o gol perfeito, dar um toque a mais, acrescentar um pouco de habilidade no fim da jogada, quando acho que não precisa disso."

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Novela da transferência no verão atrasou a adaptação de Barcola em Anfield

Gerrard reconheceu que a saída prolongada de Barcola de Paris prejudicou sua preparação de pré-temporada, deixando o ponta fisicamente atrás dos companheiros quando chegou a Merseyside.

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"Ele chegou aqui com poucos jogos disputados na pré-temporada porque, obviamente, estava envolvido em uma novela de transferência. Você sabe como é: acaba sendo deixado de lado e não joga os amistosos de pré-temporada. Então, levou um pouco de tempo para entrar no ritmo", explicou Gerrard. "Gosto muito dele como jogador. Acho que trouxe uma dimensão realmente perigosa ao ataque do Liverpool, porque sua velocidade é algo que você nunca viu antes. Pela forma como constrói as jogadas e pelos espaços que consegue ocupar, poucos jogadores chegariam às situações em que ele chega."

Barcola com pontaria afiada pode impulsionar a busca pela prata em duas frentes

Com o Liverpool entrando no fim de semana em quarto lugar na Premier League, apenas um ponto atrás do Brighton & Hove Albion, segundo colocado, Gerrard afirmou que a capacidade de finalização de Barcola é fundamental para a conquista de títulos importantes sob o comando de Iraola.

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"Mas, para mim, para ele alcançar o próximo nível com a camisa do Liverpool, já o vi fazer isso com a camisa do PSG, já o vi ser preciso nas finalizações, se conseguir ser preciso com a camisa do Liverpool, esse time pode competir. Não só na Premier League, mas também na fase decisiva da Champions League", concluiu Gerrard. "E ele pode ser decisivo simplesmente sendo um pouco mais implacável, um pouco mais preciso, virando um matador em vez de alguém que agrada aos olhos, mas deixa você um pouco frustrado no fim."