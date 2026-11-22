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O meio-campista espanhol Pedri, do Barcelona, comentou a vitória de sua equipe sobre o Villarreal, conquistada de virada depois de estar perdendo por 2 a 0.

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Em declarações após o confronto, ele afirmou que a capacidade da equipe de superar o início difícil e mudar o rumo da partida foi o maior ganho que os jogadores tiveram, além do grande apoio da torcida, que os ajudou a retomar o controle e a transformar a desvantagem em vitória.

Pedri explicou, em declarações após a partida, que se sentiu bem no aspecto individual, embora ainda não tenha assistido à própria atuação, e indicou que vai rever o jogo para avaliar melhor o seu nível. Ainda assim, disse ter se sentido muito à vontade em campo e preferiu destacar a reação da equipe e sua capacidade de buscar o resultado em vez de falar do próprio desempenho, considerando que o fato de o Barcelona ter conseguido virar o placar é o mais importante.

O meio-campista espanhol elogiou o papel da torcida do Barcelona em ajudar a equipe a superar a desvantagem de dois gols, explicando que jogar em casa e diante de seus torcedores dá aos jogadores uma grande vantagem e torna a tarefa mais difícil para os adversários, sobretudo porque o Barcelona aposta na posse e na retenção da bola, o que obriga as outras equipes a fazer um grande esforço físico e a correr por longos períodos durante a partida.

Pedri acrescentou que a torcida continua apoiando a equipe em todas as circunstâncias e que esse apoio foi um fator de peso no confronto, afirmando que as coisas teriam sido mais complicadas sem a presença do público e o incentivo constante, principalmente no período em que o Barcelona conseguiu marcar dois gols e voltar para o jogo.

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Ele ressaltou que os jogadores sempre sentem enorme gratidão por esse apoio, que lhes dá um impulso extra para continuar lutando até o fim.

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Pedri também falou sobre a capacidade do Barcelona de repetir o roteiro de viradas, como a equipe fez na primeira temporada do técnico alemão Hansi Flick, explicando que os jogadores não perderam a confiança na possibilidade de mudar o resultado mesmo estando dois gols atrás, pois sabiam que tinham capacidade de criar chances e chegar ao gol adversário, sobretudo porque a equipe fez várias tentativas no primeiro tempo e estava confiante de que teria mais oportunidades após o intervalo.

O jogador do Barcelona apontou que o fato de a equipe não ter conseguido converter as chances em gols no primeiro tempo o deixou tenso, especialmente pela vontade de ver a bola na rede, mas explicou que o cenário mudou depois do primeiro gol, já que os jogadores esperavam que o Villarreal recuasse para o seu campo de defesa, o que daria ao Barcelona mais espaços e oportunidades extras para seguir pressionando em busca do empate e, depois, do gol da virada, até que veio a reação que a equipe e a torcida esperavam.

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Ao final de suas declarações, Pedri insistiu na necessidade de revisar o desempenho, sobretudo nos minutos iniciais e no primeiro tempo, afirmando que o Barcelona não se apresentou defensivamente como deveria, apesar de ter conseguido criar chances, ganhar um pênalti e ter tido tentativas ofensivas para marcar.

Ele explicou que isso exige analisar os erros junto à comissão técnica comandada por Flick e trabalhar para corrigi-los, destacando que o principal ponto que tira do confronto é a reação positiva da equipe e sua capacidade de recuperar o equilíbrio e mudar o rumo da partida.