Virada do Chelsea sobre o PSG na Liga dos Campeões: jogo inesquecível para Willian

Em entrevista para o site oficial do clube, Willian elegeu dois jogos como os mais marcantes entre os 300 com a camisa do Chelsea

Willian completou a incrível marca de 300 jogos com a camisa do , na partida contra o , válida pela Liga dos Campeões. Por essa marca especial, o Chelsea o entrevistou e entre os vários assuntos abordados, o brasileiro relembrou dois dos jogas mais marcantes nessa sua trajetória.

O primeiro deles foi contra o , pela Liga dos Campeões de 2013-14.

"Nós perdemos fora por 3 a 1, e aí no jogo no Stamford Bridge nós vencemos por 2 a 0", conta o atacante. "Demba Ba marcou no final de jogo e a atmosfera está maluca. Eu me lembro de cada minutos deste jogo. No primeiro tempo, o Hazard se machucou, Schurrle entrou e fez um gol. Nós acertamos a trave algumas vezes, com o Oscar e o Schurrle também. Esse jogo foi bom porque nós lutamos até o final. Nós acreditamos em nós mesmos, que podíamos fazer o segundo gol".

Já o segundo jogo que Willian relembrou foi na temporada seguinte, em fevereiro de 2015, quando foi o grande responsável pela vitória do Chelsea contra o .

"O segundo jogo foi contra o , no Stamford Bridge, quando eu marquei o gol no último minuto. Foi muito legal também! A emoção é diferente quando você vence um jogo no final, é um alívio".

O jogador de 31 anos já havia falado de outro jogo marcante em sua vida, uma derrota para o Corinthians quando ainda era criança. Sobre esta temporada do Chelsea, ele vê Tammy Abraham como a grande solução para a saída de Hazard, de quem Willian herdou a camisa 10.