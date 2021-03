Virada do Barcelona na Copa do Rei é também um recorde histórico

O time catalão é o primeiro a chegar em dez finais de Copa do Rei em 13 temporadas

Mesmo vivendo um momento conturbado, o Barcelona conseguiu uma classificação impressionante à final da Copa do Rei, depois de perder o primeiro jogo de 2 a 0 para o Sevilla. Além da vitória e da motivação para crescer cada vez mais na temporada, o time catalão também bateu um recorde histórico.

O time comandado por Ronald Koeman não vive o melhor de seus momentos dentro de campo - um reflexo da conturbada situação nos bastidores do clube. A recuperação, porém, está vindo aos poucos: primeiro o time conquistou boas posições na tabela da La Liga, até chegar à vice-liderança, além de ter consigo uma virada histórica que o leva a mais uma final de Copa do Rei.

Depois de perder o jogo de ida por 2 a 0, jogando fora de casa, o Barça sabia que precisaria dar duro para passar pelo Sevilla na semifinal da competição. O time culé brigou até os 50 minutos do segundo tempo, quando fez o segundo gol da vitória, e levou a partida à prorrogação. O terceiro gol veio e garantiu ao time catalão uma vaga na final da Copa.

Esta será a décima final de Copa do Rei que o Barcelona disputa em 13 anos, algo que nunca outra equipe conseguiu em nenhum momento durante as 114 edições da competição espanhola.

E a classificação veio na quinta prorrogação enfrentada pelo time na temporada, algo inédito nos 121 anos do clube, segundo o MisterChip. Além da semifinal contra o Sevilla, o tempo extra foi jogado contra a Real Sociedad e Athletic, ambos pela Supercopa, e Cornellà e Granada, também pela Copa do Rey. Destas a derrota veio apenas contra o Bilbao.

A virada também entrou para o quadro das maiores reviravoltas conseguidas pelo Barcelona na Copa do Rei. As outras que estão na lista são; contra o Osasuna, em 1993, quando reverteu um 4 a 2 para um 7 a 1; contra o Elche, em 1963, sofreu um 4 a 1, devolveu o resultado e, na prorrogação, venceu por 2 a 1; em 1996, contra o Mallorca, venceu por 5 a 1 depois do revés por 2 a 0; Lleida, em 1984, quando reverteu um 3 a 1 em 6 a 0; e, para finalizar, outra contra o Sevilla, em 2019, quando se recuperou de um 2 a 0 com uma vitória por 6 a 1.

O adversário da final será decidido nesta quinta-feira (4), às 17h (de Brasília), entre Levante e Athletic Bilbao. O primeiro jogo, em Bilbao, terminou empatado em 1 a 1.