Vinicus Júnior renova o encanto pelo futebol brasileiro no mundo e já merece Seleçãa

Atacante vem fazendo a alegria dos madridistas no Santiago Bernabéu e surge como boa opção para Tite na Copa América

Dos campinhos de futebol da Escolinha do Flamengo em São Gonçalo, uma das zonas mais humildes do Estado do Rio de Janeiro, ao brilho nos gramados do Santiago Bernábeu, um dos estádios mais emblemáticos do mundo, essa foi a rota percorrida por Vínicis Júnior até aqui, o garoto de apenas 18 anos que tem encantado o mundo com seus dribles, gols, assistências e principalmente personalidade.

Os feitos do jovem brasileiro podem ganhar mais um adendo, já que em março, a Seleção Brasileira volta a campo para a rodada dupla do Brasil Global Tour, que servirá como ajuste final para a Copa América, competição que acontece em junho, no Brasil, e a presença de Vinicius Júnior se torna cada vez maisa clamada por torcedores e jornalistas, que acompanham de perto os passos do garoto do Real Madrid.



(Foto: Flamengo / Divulgação)

Depois de ver o brilho de Vinicius no sub-17, o time merengue não deixou passar a oportunidade de contratar a joia do Flamengo por 43 milhões de euros, se tornando o jogador com menos de 18 anos mais caro da história do futebol. Já com grande responsabilidade nas costas, o brasileiro subiu aos profissionais do time Rubro-Negro antes de se mudar para a Espanha e lá confirmou seu potencial.

Foi de longe o jogador mais importante do Flamengo em 2018, depois da sua saída, o time comandado por Maurício Barbieri perdeu a liderança do Campeonato Brasileiro, foi eliminado na Copa Libertadores da América e acabou não conseguindo levantar nenhum título na temporada.

Ao chegar em Madrid, encontrou uma equipe completamennte diferente do que esperava, já que Zidane e Cristiano Ronaldo, líderes da última era vitoriosa, haviam deixado o clube. A grande lacuna deixada pelos ídolos no clube que não confirmou nennhuma contratação bombástica parecia improvável ser preenchida por um jogador de apenas 18 anos, que acabava de desembarcar na Espanha.



(Foto: Getty Images)

De imediato, Lopetegui levou Vinícius para a pré-temporada, mas não quis arriscar muito com o garoto, o levou para a base onde fez vários jogos sem reclamar, estava esperando pela sua oportunidade. Diante dos problemas do

início de temporada, o treinador caiu e Solari ficou com o posto. Mas diferente do antecessor, decidiu apostar em Vinicius e a joia brasileira deu a resposta.

Aos poucos, Vinicius foi mostrando seu repertório e evoluindo a cada partida. Impressionou pela ousadia, pelo fato de não ter medo de errar. Findou parceria com Benzema e tem sido o grande garçom do atacante francês. Além disso, o líder de assistências da equipe na temporada com 11 passes para gols. Foi as redes em sete oportunidades e devolveu a alegria ao Santiago Bernabéu.

Sempre com sorriso largo no rosto e um alto astral contagiante, Vinicius Júnior tem muito carisma e já se tornou febre entre as crianças merengues que trocaram as camisas de Cristiano Ronaldo pelas do jovem brasileiro. Tem sido elogiado por diversas personalidades do futebol como o ídolo do clube Jorge Valdano.

Mais artigos abaixo

"Bale veio para ocupar o vazio que Cristiano deixasse e não o fez. Quem ocupou este lugar vazio foi Vinicius", disse o ex-jogador em entrevista a rádio "Onda Cero".

Vai... mais um video (podem ver todos no meu IG: viir_sanchez) Crianças sustituiram as camisas do CR7 pela do Vinicius. Incrível o carinho que o madridismo tem por ele. Emocionante! pic.twitter.com/5o0wEcO7kQ — Virtudes Sánchez (@VirtudesSanchez) 4 de fevereiro de 2019

No entanto, ao que parece, Vinicius não chegou para ocupar apenas o vazio deixado por Cristiano Ronaldo no Real Madrid, mas sim par renovar o encanto do jogador brasileiro no cenário mundial. Aquele jogador diferente, do drible, que levanta a arquibancada e deixa o torcedor na expectativa a cada vez que toca na bola, justamente o atleta que caracteriza e fez com que o Brasil ganhasse fama munda a fora pelo "jeito moleque" de jogar bola.

Es juventud

Es magia

Es lucha

Es intensidad

Es velocidad

Es futuro

Es espectáculo

Es gol



Vinícius Jr. enamora al Santiago Bernabéu... #RealMadridAlavés pic.twitter.com/mprRizM2SZ — LaLiga (@LaLiga) 3 de fevereiro de 2019

E é exatamente por isso que muita gente pede o garoto na Seleção Brasileira, principalmente agora com mais uma lesão de Neymar. Vinicius pode ser peça importante para o time de Tite que precisa do título em casa para que o trabalho siga com tranquilidade. Além disso, carrega consigo boa parte da torcida que sem dúvida irá ao estádio para acompanha-ló e apoia-ló.

Se faltava minutos e boas partidas para que o garoto ganhasse uma oportunidade na Seleção, que tem buscado uma renovação gradativa, não falta mais. Vinicius é hoje um dos pilares do novo Real Madrid, o que já o credencia a uma vaga entre os 23 de Tite, ele é também o futuro da Seleção, que vale lembrar, tem histórico em convocar jovens atletas com potencial, vide os casos de Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Kaká e companhia.