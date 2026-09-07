Vinícius: vamos vencer a Liga dos Campeões nesta temporada, mas a defesa da Inter nos coloca em apuros

Vinícius Júnior, vice-capitão do Real Madrid, garantiu que sua equipe erguerá a taça da Liga dos Campeões da Europa, ressaltando que o elenco está pronto para conquistar o título, apesar de não ter apresentado o nível esperado ao longo das duas últimas temporadas.

Vinícius Júnior afirmou, em declarações divulgadas pelo Real Madrid: "Espero que venha o décimo sexto título. Estamos preparados para isso. É a nossa competição. Não fizemos uma boa campanha há dois anos. Nosso primeiro objetivo é estar entre as oito melhores equipes. Estamos sempre motivados pela Liga dos Campeões. Será uma temporada diferente das duas últimas na Liga dos Campeões, e vamos vencê-la".

Vinícius Júnior explicou que as partidas da Liga dos Campeões da Europa têm um caráter diferente, garantindo que o Real Madrid está pronto para enfrentar a Inter, na estreia de sua caminhada na fase de liga desta temporada.

E acrescentou: "Sempre que chega a Liga dos Campeões é algo diferente. Estamos preparados para esta partida diante de uma grande equipe, que nos obrigará a dar muito. A Inter é um time muito forte no aspecto físico, e defende com cinco zagueiros, algo que costuma nos colocar em dificuldades, mas o treinador preparou tudo. Temos algumas ausências, e isso torna as coisas mais difíceis para nós, mas todos vamos entrar com força, e esperamos conseguir apresentar essa maravilhosa conexão com a torcida ao longo dessas partidas".

Vinícius Júnior classificou seus dois gols nas finais da Liga dos Campeões da Europa, nas quais foi campeão diante de Liverpool e Borussia Dortmund, como os "mais importantes" de sua vida, ao dizer: "São os dois gols mais importantes da minha vida. É algo que fica na história. Muitos jogadores marcam gols, mas poucos marcam em finais. E fazer isso com o maior clube do mundo é algo que a torcida não vai esquecer, nem eu".



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