Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Real Betis Balompie v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Hussein Hamdy

Traduzido por

Vinícius: vamos vencer a Liga dos Campeões nesta temporada, mas a defesa da Inter nos coloca em apuros

Vinicius Junior
Real Madrid
Inter Milan
Liga dos Campeões
Brasil
Espanha
Itália

A estrela brasileira faz uma promessa estrondosa

Vinícius Júnior, vice-capitão do Real Madrid, garantiu que sua equipe erguerá a taça da Liga dos Campeões da Europa, ressaltando que o elenco está pronto para conquistar o título, apesar de não ter apresentado o nível esperado ao longo das duas últimas temporadas.

Vinícius Júnior afirmou, em declarações divulgadas pelo Real Madrid: "Espero que venha o décimo sexto título. Estamos preparados para isso. É a nossa competição. Não fizemos uma boa campanha há dois anos. Nosso primeiro objetivo é estar entre as oito melhores equipes. Estamos sempre motivados pela Liga dos Campeões. Será uma temporada diferente das duas últimas na Liga dos Campeões, e vamos vencê-la".

Vinícius Júnior explicou que as partidas da Liga dos Campeões da Europa têm um caráter diferente, garantindo que o Real Madrid está pronto para enfrentar a Inter, na estreia de sua caminhada na fase de liga desta temporada.

E acrescentou: "Sempre que chega a Liga dos Campeões é algo diferente. Estamos preparados para esta partida diante de uma grande equipe, que nos obrigará a dar muito. A Inter é um time muito forte no aspecto físico, e defende com cinco zagueiros, algo que costuma nos colocar em dificuldades, mas o treinador preparou tudo. Temos algumas ausências, e isso torna as coisas mais difíceis para nós, mas todos vamos entrar com força, e esperamos conseguir apresentar essa maravilhosa conexão com a torcida ao longo dessas partidas".

Vinícius Júnior classificou seus dois gols nas finais da Liga dos Campeões da Europa, nas quais foi campeão diante de Liverpool e Borussia Dortmund, como os "mais importantes" de sua vida, ao dizer: "São os dois gols mais importantes da minha vida. É algo que fica na história. Muitos jogadores marcam gols, mas poucos marcam em finais. E fazer isso com o maior clube do mundo é algo que a torcida não vai esquecer, nem eu".

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns da "Kooora"

Liga dos Campeões
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Inter de Milão crest
Inter de Milão
INT
Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google