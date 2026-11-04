A emocionante vitória conquistada pelo Real Madrid diante do AEK Atenas não foi suficiente para esconder os problemas que surgiram no desempenho da equipe, já que a ausência do turco Arda Guler reacendeu as dúvidas sobre o equilíbrio ofensivo e a necessidade do técnico José Mourinho de contar com um meio-campista a mais, capaz de dar ao time mais criatividade e clareza na construção das jogadas.

E apesar de o Real Madrid ter conseguido arrancar a vitória nos minutos finais, a equipe não fez uma partida completa e sentiu muita falta das soluções que Guler oferece graças à sua visão de jogo e à sua capacidade de criar, o que tornou sua ausência decisiva tanto na organização dos ataques quanto na oferta de melhores oportunidades para que seus companheiros aproveitassem suas qualidades.

Segundo o jornal "As", associar a queda de rendimento do Real Madrid ao retorno de Vinícius Júnior ao time titular pode parecer uma explicação fácil, mas não resolve o cerne do problema; a questão não diz respeito apenas ao jogador brasileiro, apesar da queda em seu nível e de suas dificuldades no confronto, mas sim à decisão tática de sacrificar um meio-campista a mais em favor da escalação de outro ponta.

Real Madrid paga o preço da aposta de Mourinho

Mourinho decidiu poupar Guler, evitando que ele viajasse e participasse da partida em Atenas, num movimento que sugeriu que o treinador português dá maior prioridade ao próximo confronto com o Valencia no estádio Mestalla. E embora o resultado final tenha feito a decisão parecer acertada, o impacto da ausência do jogador turco foi evidente no desempenho da equipe ao longo de todo o jogo.

O Real Madrid sentiu falta da precisão e da capacidade de leitura dos espaços que caracterizam Guler, já que seus ataques passaram a depender mais da força e da intensidade do que da construção organizada e dos passes bem pensados.

O jogador turco se tornou um elemento indispensável graças à sua compreensão do jogo e à sua capacidade de potencializar os aspectos criativos e ofensivos de seus companheiros, além de seu papel em manter o equilíbrio da equipe na posse de bola.

Em sua ausência, o Real Madrid voltou a um estado de confusão e se viu sob a pressão do AEK Atenas, que se apresentou melhor do que o esperado. Aboubakary Koita foi um dos destaques da equipe grega, graças à sua ousadia nas transições ofensivas e à qualidade técnica que demonstrou, enquanto Jasinovic e Mayer chamaram a atenção no início da partida, ao mesmo tempo em que o time merengue sofria na recomposição defensiva e via surgir espaços entre suas linhas.

O desempenho de Eduardo Camavinga melhorou gradualmente, mas ele não consegue substituir Aurélien Tchouaméni na posição de volante de contenção, devido à sua tendência de jogar com liberdade e de se afastar, por vezes, das obrigações táticas exigidas nessa função, o que se refletiu no equilíbrio do Real Madrid.

O time merengue começou a retomar a iniciativa com o aumento da influência de Jude Bellingham, que assumiu a responsabilidade de liderar a equipe graças à sua movimentação constante e à sua capacidade de penetrar na profundidade e de se deslocar para as pontas conforme as necessidades do jogo. Com a melhora no desempenho do meio-campista inglês, o Real Madrid impôs uma pressão maior sobre o adversário, ainda que isso nem sempre viesse acompanhado de clareza e eficácia.

Paralisia ofensiva

Vinícius não encontrou os espaços necessários para superar os defensores do AEK Atenas, enquanto Mbappé não teve grande influência fora da área de finalização das jogadas, e Diomande também não teve o mesmo perigo quando jogou pelo lado direito.

Por outro lado, o Real Madrid encontrou uma saída ofensiva pelas pontas, aproveitando as movimentações de Dumfries e Cucurella, depois que ambos os lados se mostraram pontos fracos da equipe grega, o que levou Mourinho a orientar seus jogadores a explorá-los.

Apesar do desempenho oscilante, o Real Madrid se manteve agarrado às suas chances até o fim, depois que o AEK Atenas saiu na frente duas vezes antes de perder a partida. A vitória não estava garantida, mas foi conquistada graças à determinação dos jogadores do time merengue e à recusa de se contentar com o empate, num confronto decidido mais pela intensidade e pela vontade do que pela superioridade em ideias e soluções técnicas.

Federico Valverde foi um dos principais candidatos a roubar a cena no final, enquanto os avanços de Dumfries pelo lado direito desempenharam um papel importante em dinamizar os ataques do Real Madrid, especialmente no lance do gol do empate por 2 a 2, após ele aproveitar um passe magistral de Bellingham e arrancar pelas costas de Koita, antes de enviar a bola para Mbappé.