Vinícius Junior tem teste inconclusivo para Covid-19 e perde treino do Real Madrid

Brasileiro espera resultado de um novo exame para saber se está contaminado ou não pelo coronavirus; o Real enfrenta o Alaves na sexta-feira

O não sabe se pode contar com Vinícius Júnior para o duelo desta sexta-feira contra , válido pela 34ª rodada de LaLiga. O brasileiro não treinou com o resto de seus companheiros de equipe nesta quinta-feira após seu teste para a Covid-19 apresentar resultado inconclusivo.

Conforme indicado pelo protocolo de saúde de LaLiga, quando um jogador apresenta este tipo de resultado, o teste para o coronavírus é refeito. Até o novo resultado ficar pronto, Vinícius Júnior não poderá treinar com o restante do elenco.

"O médico me informou que o teste deu errado e vamos repeti-lo, esta tarde teremos o resultado. Às vezes há erros e isso pode acontecer. Como sempre, quando algo assim acontece, o jogador não pode treinar. Espero que não tenha nada e ele possa estar conosco amanhã", disse Zidane, não descartando o brasileiro para o jogo.

Vinícius Jr. vem agradando os merengues desde a volta do futebol espanhol. O brasileiro está ganhando mais oportunidades no time de Zidane e, nas ausências de Eden Hazard, é ele quem assume o lado direito do ataque do Real Madrid.

Porém, o belga deve voltar nesta reta final de LaLiga. "Espero que ele esteja conosco nos quatro jogos que restam e depois na Liga dos Campeões. Ele quer estar conosco e não tem medo, mas é a terceira recaída e o incomoda um pouco", afirmou Zidane sobre o estado atual do jogador, que tem mais desfalques do que jogos em sua primeira temporada.

Outro brasileiro deve ser desfalque no Real Madrid. Marcelo tem uma pequena lesão e é por isso que ele não treinou, como adiantou Zidane. "Veremos esses dias porque a ressonância tem que acontecer amanhã. Eu tenho os onze titulares definidos, mas não vou dizer quem vai jogar."

O Real Madrid lidera LaLiga com quatro pontos de vantagem para o Barcelona, segundo colocado.