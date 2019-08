Vinicius Junior se vê mais maduro e revela ansiedade por trote na Seleção

O meia-atacante do Real Madrid voltou a ser incluído na lista de Tite, após se recuperar de lesão

Vinícius Júnior receberia a sua primeira chance na seleção brasileira em março, quando foi lembrado em uma das convocações de Tite. Entretanto, uma lesão no tornozelo atrapalhou os planos do jovem ponta e acabou decretando o seu corte. Recuperado, o garoto revelado pelo e que rapidamente virou estrela do voltou a ver seu nome entre os convocados para os amistosos de setembro, contra e .

E se não demonstrou nervosismo em suas estreias por Flamengo e Real Madrid, Vinícius confidenciou que a única coisa que tira o seu sono, imaginando como será a sua história na seleção, é o trote submetido a cada atleta que ingressa pela primeira vez na equipe nacional.

“O Casemiro já está falando para caramba aqui, estou nervoso. Um pouco, né? É mais fácil jogar. Se pudesse escolher estava bom, mas tem que falar e cantar”, disse Vinícius em entrevista ao Esporte Espetacular.

Sobre a sua segunda temporada no Real Madrid, que estreou com boa vitória por 3 a 1 sobre o , duelo que teve boa atuação do brasileiro, Vinícius acredita que dará sequência ao amadurecimento gradual que vem tendo no futebol europeu.

“Estou feliz por ter estreado bem, ganhando, é o trabalho que a gente vinha fazendo na pré-temporada, mas o resultado não estava acontecendo. Mas hoje, no início da , começamos muito bem”, avaliou. “Taticamente eu evoluí muito no primeiro ano, na primeira temporada aqui no Madri. Jogar do lado dos melhores fica mais fácil, e com o conselho de todos que faziam de tudo para me ajudar tenho evoluído bastante”.

O Real Madrid volta a campo no próximo sábado (24), quando recebe o no Santiago Bernabéu em partida válida pela segunda rodada de La Liga.