Vinícius Júnior se torna o segundo mais jovem a disputar um Clássico pelo Real Madrid

Atacante de apenas 18 anos vem tendo grande crescimento com a camisa merengue

Vinicius Jr. desembarcou na Espanha sob forte expectativa e, após rumores que poderia ser emprestado para algum clube europeu, além de disputar alguns jogos pela equipe B, o jogador não só se firmou no Real Madrid, como também vem sendo bastante elogiado por companheiros, treinador, torcida e imprensa. Os elogios vem de todos os cantos e é compreensível.

Desde a chegada de Solari na equipe principal, Vinicius tem papel cada vez mais de protagonista. E nesta quarta-feira (6) o brasileiro alcançou uma marca importante com a camisa merengue. Titular na semifinal da Copa do Rei, se tornou o segundo jogador mais jovem a estrear em um El Clásico com a camisa merengue depois de Raúl: ele fez isso aos 18 anos e 209 dias, enquanto que o ex-ídolo entrou em campo em 1995, com 17 anos e 194 dias.

Com apenas 18 anos, o ex-jogador do Flamengo se tornou um dos expoentes da reação do Real sob comando do argentino Solari.