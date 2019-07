Vinicius Junior, Sancho e Phil Foden são estrelas do time NxGn do Squad Battles de FIFA Ultimate Team

Fãs de FIFA podem jogar nessa semana com um time de jogadores que estão na lista NxGn 2019 da Goal

Nesta semana os jogadores do modo Ultimate Team de podem enfrentar uma equipe formada por jogadores que fazem parte da lista Goal NxGn 2019. O time é constituído pelos melhores 50 atletas que tinham 18 anos ou menos no início desse ano.

Disponível no game até o próximo domingo (7), o time pode render até 1800 pontos no modo Squad Battles para aqueles que conseguirem vencê-lo.

Atacantes

O ataque é liderado pelo inglês Jadon Sancho, vencedor do NxGn 2019 e um dos destaques do na temporada. O ponta direito também brilhou em FIFA 19 e recebeu uma carta do Time da Temporada, com impressionantes 98 pontos de velocidade, 95 de chute e 97 de passe.

Pela esquerda, Vinicius Junior do aparece com sua valiosa carta Estrelas do Futuro, que faz parte de uma série especial de cards de jovens promissores. O brasileiro foi o segundo colocado na lista Goal NxGn 2019, logo a frente de Callum Hudson-Odoi, que terminou no banco de reservas.

O trio ofensivo é fechado pelo talentoso Moise Kean, da . Apesar do barulho atuando pelo campeão da , o italiano não conta com cards turbinados em FIFA 19, e aparece com sua versão tradicional, na modesta qualidade prata.

Meio-campistas

O centro do campo é formato por Sandro Tonali (Brescia) e Morgan Gibbs-White ( ). O italiano chegou à lista NxGn após sua primeira convocação para a Seleção Italiana, enquanto o inglês se firmou no time dos e ajuda no entrosamento da equipe, com ligações com outros atletas da Premier League.

A ousada formação ainda conta com meias abertos, representados por suas cartas Estrelas do Futuro. Pela esquerda, o canadense Alphonso Davies ( de Munique), sexto colocado na NxGn, e na direita, o improvisado Phil Foden ( ), quarto colocado da lista.

Defensores e goleiro

Formada por três homens, a defesa tem como destaque Ethan Ampadu do , com a versão final de sua carta Ultimate Scream. O galês compensa os baixos atributos defensivos com números máximos em velocidade e físico. O trio ainda conta com as cartas padrão de Ozan Kabak, que acaba de chegar ao 04 e Eric Garcia, companheiro de Foden no City. O goleiro é Christian Fruchtl, do Bayern, 50º da lista NxGn 2019.