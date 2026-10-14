Vinícius Júnior recebe suspensão pesada após cartão vermelho muito comentado e fica fora do El Clásico

Vinícius Júnior foi suspenso por quatro jogos após o cartão vermelho recebido no último fim de semana contra o Villarreal (vitória por 1 a 0). Com isso, ele perderá, entre outras partidas, o El Clásico contra o Barcelona, em 25 de outubro. O Real Madrid ainda vai recorrer da decisão, segundo The Athletic e Fabrizio Romano, entre outros.

O brasileiro recebeu um cartão vermelho direto no último sábado. Isso aconteceu pouco depois de ele aparentemente ter marcado o gol que faria 2 a 0.

O VAR, porém, constatou que o brasileiro havia puxado o cabelo do adversário Nathan Saliba na jogada do gol. O lance foi anulado, e Vinícius recebeu um cartão vermelho direto.

O atacante não acreditou na decisão e esteve prestes a partir para cima do árbitro. Antonio Rüdiger, porém, conseguiu proteger o juiz de seu companheiro de equipe enfurecido.

Agora, foi decidido que Vinícius cumprirá suspensão de quatro jogos: dois por puxar o cabelo do adversário e outros dois por sua explosão de raiva contra o árbitro.

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Após a partida, o técnico José Mourinho se recusou a falar com a imprensa. O português estava tão irritado com a arbitragem que temia se complicar com suas declarações.

Por causa da suspensão, Vinícius perderá os jogos do campeonato contra Sevilla (18 de outubro), Barcelona (25 de outubro), Racing de Santander (1º de novembro) e Valencia (7 de novembro). Nesse intervalo, ele poderá atuar normalmente na Champions League.