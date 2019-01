Vinicius Junior quer a camisa 11 de Gareth Bale no Real Madrid

Jogador usou o número enquanto estava no Real Madrid Castilla e na base da Seleção Brasileira e pode tê-lo em caso de saída do galês da equipe

Depois de quase um ano de sua contratação junto ao Flamengo, Vinicius Junior chegou ao Real Madrid em 14 de julho de 2018 acompanhado de seu tio e dois assessores. Logo em seu primeiro dia na Espanha, o atacante perguntou sobre a disponibilidade da camisa 11, a mesma usada nas categorias de base da Seleção Brasileira.

A indefinição sobre o futuro de Gareth Bale fez com que o brasileiro desfrutasse do número apenas no Castilla, onde militam os atletas Merengues antes da equipe principal. O número 20, utilizado enquanto foi atleta Rubro-Negro, também foi perguntado, mas este estava indisponível por pertencer a Marco Asensio.

Confira os números de Vinicius Junior e Gareth Bale na temporada atual da La Liga:

Por conta disso, sua apresentação aconteceu com camisa contendo apenas o nome do atacante. O 28, que seria definido como o do atacante pela comissão técnica dos Blancos teve sua estreia contra o Manchester United nos Estados Unidos por critério de eliminação.

O rendimento de Vinicius será o elemento que decidirá a mudança que tanto deseja. Além da disputa por posição com o galês, o número 11 também está em jogo a cada minuto que um dos dois estiver em campo.