"Vinicius Junior pode chegar ao nível de Neymar", diz ex-santista Serginho, que encara o Real Madrid no Mundial

Serginho atua pelo Kashima Antlers, rival do Real Madrid nesta quarta-feira pela vaga na decisão da competição

Antes de entrar em campo contra o Real Madrid pelo Mundial de Clubes, o meia Serginho, revelado pelo Santos e que atualmente defende o Kashima Antlers, do Japão, exaltou as qualidades de Vinicius Junior e o vê com futuro promissor.

"Ele é um fora de série, um jogador diferente. Ele pode chegar ao nível de Neymar se seguir trabalhando assim, sem dúvidas", definiu o jogador em entrevisa ao Diario AS.

Serginho também falou de Rodrygo, atacante com quem dividiu espaço no Santos por quatro anos antes de sair para o futebol nipônico e que já tem contrato assinado com os Merengues.

"Eu o conheço bem. Ele é quatro anos mais novo que eu mas joguei com ele no Santos. É outro fora de série, rápido, habilidoso e inteligente. Garanto que ele vai dar certo no Real, mas precisa ganhar experiência", reconheceu o camisa 18, que defende o Kashima desde julho, quando saiu do América-MG, onde estava emprestado pelo Peixe.

Kashima Antlers e Real Madrid se encaram por um lugar na decisão do torneio na próxima quarta-feira (19), em Abu Dhabi.