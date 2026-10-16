Por alguns segundos, de repente, tudo parecia bem de novo. Os jornais espanhóis provavelmente teriam celebrado o técnico do Real Madrid, José Mourinho, na manhã de domingo por ter conseguido provocar uma reação de um de seus astros. Afinal, após várias atuações decepcionantes, The Special One havia deixado Vinicius Junior no banco pela primeira vez nesta temporada, na vitória por 1 a 0 sobre o Villarreal pelo campeonato, no sábado anterior.

A decisão, é claro, também tinha relação com o desgaste das viagens que Vinicius Junior precisou fazer com a seleção brasileira durante a última data Fifa. Ainda assim, renderia uma bela manchete o fato de o camisa 7 ter entrado no decorrer da partida e marcado, aos 71 minutos, o que parecia ser o gol decisivo do 2 a 0.

O Bernabéu, tantas vezes crítico em relação a ele, foi à loucura quando Vinicius recebeu uma ótima jogada de Jude Bellingham e concluiu com frieza de perto. Em uma cena bem ao estilo do Real, o jogador beijou o escudo do clube na camisa durante a comemoração. Mourinho saiu em disparada do banco e chegou surpreendentemente rápido para abraçar com entusiasmo seu craque de ataque.

Quanto Vinicius Junior ganha no Real Madrid?

Era para ser o alívio após um início de temporada ruim para Vinicius. Após semanas difíceis e turbulentas desde a decepcionante eliminação precoce do Brasil para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo, no início de julho. Os rumores de uma saída de Madri rumo ao Arsenal persistiram durante boa parte do verão. Só no início de agosto veio a confirmação oficial: Vinicius ficaria no Real, renovou seu contrato até 2032 e agora ganha, ao que tudo indica, cerca de 25 milhões de euros por ano.

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A novela de cerca de um ano e meio em torno da renovação de seu contrato, porém, desagradou a alguns torcedores. O fato de o brasileiro ainda não ter engrenado em 2026/27 só o tornou ainda mais controverso entre os próprios torcedores do Real. Para completar, vieram as turbulências desgastantes na vida pessoal: as especulações públicas sobre uma nova separação da ex-namorada Virginia Fonseca, agora confirmada.

Como se não bastasse, Vinicius chegou a ver seu nome associado a teorias da conspiração bizarras. No fim de setembro, fóruns brasileiros na internet e publicações no TikTok alegaram que o astro do Real havia desaparecido misteriosamente após a Copa do Mundo e sido substituído por um sósia. Uma cirurgia estética no queixo à qual Vinicius se submeteu em julho foi um dos motivos usados para sustentar as alegações completamente infundadas. Além disso, alguns dos que espalharam as teorias afirmaram ter identificado diferenças nas tatuagens da coxa do jogador de 26 anos durante o amistoso da Seleção contra a Austrália, no fim de setembro. Por isso, especularam, de forma absurda, que quem estava em campo não era Vinicius, mas um sósia.

Não houve manifestações oficiais do jogador, do Real ou da Confederação Brasileira de Futebol. Ainda assim, é difícil imaginar que todas as manchetes críticas, desgastantes e estranhas das últimas semanas não tenham afetado Vinicius. No que parecia ser seu gol contra o Villarreal, tudo isso pareceu desaparecer de repente. Era possível sentir que aquele momento pequeno, mas significativo, poderia marcar uma virada na temporada de Vinicius.

Vinicius Junior: em vez de alívio, mais um capítulo dramático

Mas a sensação durou pouco. Exatos 114 segundos depois de a bola balançar a rede, Vinicius, com expressão de incredulidade e a boca aberta, viu de repente o cartão vermelho. Em vez de ser o autor do importante gol do 2 a 0, o brasileiro foi expulso após a intervenção do VAR. As imagens mostraram que, no início da jogada do gol, quando arrancou em direção à meta adversária, Vinicius puxou pelos cabelos Nathan Saliba, que havia se colocado em seu caminho. O árbitro Isidro Diaz de Mera Escuderos, portanto, não teve outra opção senão anular o gol e mostrar o vermelho a Vinicius.

Ele recebeu uma suspensão de dois jogos pela infração em campo. E, como Vinicius confrontou o árbitro com raiva e ainda empurrou um funcionário da LaLiga no caminho para o vestiário, recebeu mais dois jogos de suspensão. Assim, Vinicius perderá as próximas quatro partidas do campeonato, incluindo o clássico contra o arquirrival Barcelona, no fim de outubro.

Mas não foi apenas a duração da suspensão que causou revolta no Real. O momento do anúncio, na noite de quarta-feira, pouco antes da importante partida da Liga dos Campeões fora de casa contra a Roma, também irritou o clube. "Agora eles fazem isso sem o menor pudor. As intenções ficaram claras. Duas horas antes do jogo, um jogador fica sabendo que recebeu uma suspensão de quatro partidas. Você acha isso normal?", perguntou Mourinho, indignado, após a vitória emocionante de sua equipe por 4 a 3.

"Eles tiveram o dia inteiro para me comunicar a suspensão. E foi justamente quando cheguei ao estádio que recebi a notícia de que estava suspenso por quatro jogos na LaLiga", lamentou o próprio Vinicius após uma partida que, para ele, acabou sendo, de certa forma, um retrato de sua situação atual. A atuação discreta do brasileiro teve um momento especialmente ruim quando ele tentou dar sequência a um passe do goleiro Thibaut Courtois com um toque de calcanhar displicente, mas entregou a bola diretamente nos pés do zagueiro da Roma Evan Ndicka, dando início à jogada do gol que colocou os italianos provisoriamente à frente por 2 a 1.

O papel infeliz de Vinicius Junior na vitória do Real Madrid em Roma

Quase dez minutos depois, quando a Roma já vencia por 3 a 1, Mourinho tirou de campo Vinicius, provavelmente bastante irritado por causa do lance, e colocou em seu lugar o compatriota Endrick. Com um gol e uma assistência, Endrick foi um dos jogadores decisivos para que o Real virasse a partida e conquistasse a vitória fora de casa sem Vinicius em campo.

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"Sei que não estou na minha melhor forma no momento", reconheceu Vinicius após o apito final. Em dez partidas disputadas até agora na temporada, considerando todas as competições, ele marcou apenas um gol. E esse gol já está perto de completar dois meses: foi na vitória por 4 a 1 sobre a Real Sociedad, em 26 de agosto. Desde o fim de agosto, Vinicius somou apenas mais uma participação direta em gol: uma assistência na vitória por 4 a 1 sobre o Rayo Vallecano, em meados de setembro.

"Já passei por fases piores. E, mesmo quando as pessoas duvidaram de mim, sempre dei a cara a tapa por este clube", disse o atacante aos microfones na noite de quarta-feira. Por causa da longa suspensão na LaLiga, suas únicas chances de dar a volta por cima antes da próxima data Fifa, em novembro, serão os dois jogos da Liga dos Campeões: contra o RB Leipzig, na semana que vem, e fora de casa contra o AEK Atenas, no início de novembro. De todo modo, Vinicius nunca perde o otimismo, por pior que esteja sua fase: "No fim, o Vini sempre volta", afirmou. "Não tenho dúvidas de que vou recuperar minha melhor forma, voltar a marcar gols e levar o time ao lugar a que ele pertence."