Vinícius Júnior exalta os “professores” Zidane e Benzema e mira final de Champions League

O brasileiro diz que quer ir além dos gols marcados contra o Liverpool e, para isso, conta com a ajuda do treinador e do companheiro de ataque

Vinicius Jr. está vivendo uma grande fase no Real Madrid. O brasileiro, que marcou gols importantes na Liga dos Campeões , porém, já está mirando mais alto e, para isso, conta com os conselhos de seu técnico Zinedine Zidane e de seu companheiro Karim Benzema.

Aos 20 anos de idade, Vinicius Jr. já está deixando seu nome na história do Real Madrid. O atacante marcou dois dos três gols dos Blancos contra o Liverpool no primeiro jogo das quartas de final da Champions League e está melhorando cada vez mais suas atuações . O garoto, feliz pela atuação, porém, ainda sonha em ir além dos dois tentos no importante jogo, o sonho é chegar à final da competição europeia, pela qual o Real ainda está na disputa.

"Marcar esses dois gols em um jogo importante e colocar a equipe na semifinal da principal competição no mundo é a melhor sensação", disse em entrevista à Uefa. "Foi muito especial. Fiquei muito feliz e foram com certeza os gols mais importantes da minha carreira. Mas não quero ficar aí, quero marcar nas semifinais e, se Deus quiser, chegar ao final para que eu possa escrever meu nome na história do Real Madrid".

E, para isso, ele garante estar bem guiado. Vinicius exaltou a importância de dois nomes consagrados do Real Madrid em sua grande fase: Zidane e Benzema. "Me dá muita confiança e aprendo todo tipo de coisa no campo. Em termos de tática, ele foi um dos treinadores que mais me incentivou a fazer as coisas, e agora eu as faço com muita naturalidade e calma", disse sobre o técnico multicampeão pelo Real, desde a época de jogador.

"O Zidane me ajuda muito no meu jogo de ataque todos os dias. Não só eu, mas todos os jogadores e principalmente o Karim. Tenho jogado muito com o Karim desde a minha chegada. Ele e eu formamos uma boa equipe. Agora sou um jogador completamente diferente, mas com as mesmas qualidades de antes", completou Vini, falando também de seu companheiro, com quem chegou a protagonizar uma polêmica no começo da temporada .

E o próximo passo para realizar o sonho de chegar à final de uma Champions será dado nesta terça-feira (27). Às 16h (de Brasília), o Real enfrenta o Chelsea, em casa, pela partida de ida da semifinal da competição europeia.