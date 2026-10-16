Por alguns segundos, de repente, tudo parecia estar bem de novo. Os jornais espanhóis provavelmente teriam celebrado o técnico do Real Madrid, Jose Mourinho, na manhã de domingo por ter conseguido dar um estímulo a uma de suas estrelas. Afinal, no sábado anterior, The Special One havia deixado Vinicius Junior no banco pela primeira vez nesta temporada, após várias atuações decepcionantes, na vitória por 1 a 0 sobre o Villarreal pelo campeonato.

A decisão, é claro, também tinha relação com o desgaste das viagens que Vinicius Junior precisou enfrentar com a seleção brasileira na última pausa para jogos de seleções. Ainda assim, teria rendido uma bela manchete se o camisa 7, que entrou no segundo tempo, tivesse marcado aos 71 minutos o que parecia ser o gol decisivo para fazer 2 a 0.

O Bernabéu, tantas vezes crítico em relação a ele, foi à loucura quando Vinicius recebeu uma boa jogada de Jude Bellingham e finalizou com frieza, de perto. Em uma cena sentimental típica do Real, o jogador beijou o escudo do clube na camisa durante a comemoração. Mourinho saiu correndo do banco e chegou surpreendentemente rápido para abraçar efusivamente seu craque de ataque.

Quanto Vinicius Junior ganha no Real Madrid?

Aquele deveria ser o momento de alívio após um início de temporada ruim para Vinicius. Após semanas difíceis e turbulentas desde a decepcionante eliminação precoce do Brasil para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo, no início de julho. Os rumores sobre uma saída de Madri rumo ao Arsenal persistiram por boa parte do verão. Só no início de agosto veio a confirmação oficial: Vinicius fica no Real, renovou seu contrato até 2032 e agora ganha cerca de 25 milhões de euros por ano.

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A novela de cerca de um ano e meio em torno da renovação de seu contrato, porém, desagradou a alguns torcedores. O fato de o brasileiro ainda não ter engrenado em 2026/27 o tornou ainda mais divisivo entre os próprios torcedores do Real. Como se não bastasse, vieram as turbulências desgastantes da vida pessoal, com especulações expostas publicamente sobre uma nova separação da ex-namorada Virginia Fonseca, que acabou sendo confirmada.

E, como se isso ainda não fosse suficiente, Vinicius teve até de ver seu nome associado a teorias da conspiração bizarras. No fim de setembro, publicações em fóruns brasileiros na internet e no TikTok afirmaram que o astro do Real havia desaparecido misteriosamente após a Copa do Mundo e sido substituído por um sósia. Entre os motivos citados para as alegações totalmente infundadas estava uma cirurgia estética no queixo à qual Vinicius se submeteu em julho. Além disso, alguns dos que espalharam as teorias da conspiração disseram ter identificado diferenças nas tatuagens da coxa do jogador de 26 anos no amistoso da Seleção contra a Austrália, no fim de setembro. Com base nisso, especularam, absurdamente, que quem estava em campo não era Vinicius, mas um sósia.

Não houve manifestações oficiais do jogador, do Real ou da federação brasileira. Ainda assim, todas as manchetes críticas, desgastantes e estranhas das últimas semanas dificilmente deixaram de afetar Vinicius. No gol que parecia ter marcado contra o Villarreal, tudo aquilo pareceu desaparecer de repente. Era possível sentir que aquele momento pequeno, mas significativo, poderia ser um ponto de virada na temporada de Vinicius.

Vinicius Junior: em vez do alívio, mais um capítulo dramático

Mas a sensação durou pouco. Exatos 114 segundos depois de a bola balançar a rede, Vinicius, com expressão de incredulidade e a boca escancarada, viu de repente o cartão vermelho. Em vez de ser o autor do importante gol que faria 2 a 0, o brasileiro foi expulso após a intervenção do VAR. Quando iniciou sua corrida em direção ao gol adversário na jogada que originou o lance, Vinicius havia puxado pelos cabelos Nathan Saliba, que se colocou em seu caminho, como mostraram as imagens de vídeo. O árbitro Isidro Diaz de Mera Escuderos, portanto, não teve outra escolha a não ser anular o gol e expulsar Vinicius.

Ele recebeu uma suspensão de dois jogos pela infração em campo. E, como Vinicius confrontou o árbitro com raiva e ainda empurrou para o lado um funcionário de LaLiga a caminho do vestiário, recebeu mais dois jogos de suspensão. Assim, Vinicius perderá as próximas quatro partidas do campeonato. Entre elas, terá de assistir de fora ao clássico contra o arquirrival Barcelona, no fim de outubro.

Mas não foi apenas a duração da suspensão que provocou indignação no Real. O anúncio, feito na noite de quarta-feira, pouco antes do importante jogo da Liga dos Campeões contra a AS Roma, também irritou o clube. "Eles estão fazendo isso agora sem o menor pudor. A verdade veio à tona. Duas horas antes do jogo, um jogador fica sabendo que recebeu uma suspensão de quatro partidas. Vocês acham isso normal?", perguntou Mourinho, enfurecido, após a vitória espetacular de sua equipe por 4 a 3.

"Eles tiveram o dia inteiro para me comunicar a suspensão. E, justamente quando cheguei ao estádio, recebi a notícia de que havia sido suspenso por quatro jogos em LaLiga", lamentou o próprio Vinicius após uma partida que, para ele, de certa forma resumiu sua situação atual. Uma atuação pouco inspirada do brasileiro teve um momento especialmente ruim quando ele tentou, com excesso de displicência e despreocupação, desviar de calcanhar um passe do goleiro Thibaut Courtois. A bola, porém, caiu diretamente nos pés do zagueiro da Roma Evan Ndicka, dando início à jogada do gol que colocou os italianos provisoriamente à frente por 2 a 1.

O papel infeliz de Vinicius Junior na vitória do Real Madrid em Roma

Quase dez minutos depois, quando a Roma já vencia por 3 a 1, Mourinho tirou de campo Vinicius, que provavelmente estava bastante irritado por isso, e colocou em seu lugar o compatriota Endrick. Com um gol e uma assistência, ele foi um dos protagonistas da virada que deu ao Real a vitória fora de casa na ausência de Vinicius.

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"Sei que não estou na minha melhor forma no momento", reconheceu Vinicius após a partida. Em dez jogos disputados até agora na temporada, considerando todas as competições, ele marcou apenas um gol. E esse gol, na vitória por 4 a 1 sobre a Real Sociedad em 26 de agosto, já está prestes a completar dois meses. Desde o fim de agosto, Vinicius participou diretamente de apenas mais um gol: deu uma assistência na vitória por 4 a 1 sobre o Rayo Vallecano, em meados de setembro.

"Já passei por fases piores. E, mesmo quando as pessoas duvidaram de mim, sempre me mantive firme por este clube", disse o atacante aos microfones na noite de quarta-feira. Por causa da longa suspensão em LaLiga, suas únicas oportunidades de dar a volta por cima antes da próxima pausa para jogos de seleções, em novembro, serão as duas partidas da Liga dos Campeões contra o RB Leipzig, na próxima semana, e contra o AEK Atenas, fora de casa, no início de novembro. Vinicius, de qualquer forma, nunca perde o otimismo, por pior que seja sua fase: "No fim, Vini sempre volta", ressaltou. "Não tenho dúvidas de que voltarei à minha melhor forma, voltarei a marcar gols e levarei a equipe ao lugar a que ela pertence."