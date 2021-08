Vinícius Junior e Memphis são a boa notícia da retomada "sem estrelas" de LaLiga

A Liga está lutando para empolgar esta temporada, com falta de estrelas e partidas maçantes, mas dois jogadores subiram acima da mediocridade

Em um fim de semana de impasse na Liga Espanhola, foram necessários dois jogadores e dois clubes que estão na contramão para se destacar e proporcionar um verdadeiro entretenimento.

Vinicius Junior saiu do banco e marcou dois gols para reviver o Real Madrid no empate de 3 a 3 com o Levante - uma equipe genuinamente emocionante e ofensiva, que virou o jogo de cabeça para baixo no início do segundo tempo. O lado de Paco Lopez, ao contrário de muitos outros na divisão, ataca com abandono e não tem medo de se sobrepor à elite da divisão.

Depois do remate de Gareth Bale dar ao Real Madrid uma vantagem no primeiro tempo, o Levante voltou a atacar. Roger Marti e Jose Campana marcaram, ajudando a costa leste a se tornar a primeira equipe da Liga a marcar dois gols nesta rodada. Os resultados em todos os outros jogos parecem código binário; 1 a 0, 0 a 0 ou 1 a 1 - insignificantes 10 gols em nove partidas.

“O Levante é um time contra-cultural na La Liga porque aceita e até incentiva a ausência de controle”, tuitou Miguel Quintana, analista de futebol espanhol.

Essa falta de controle é evidente no jogo de Vinicius também. Ele perde a bola, finaliza erraticamente, mas faz as coisas acontecerem. Acima de tudo, ele é emocionante de assistir.

O primeiro gol de Vinicius o viu correr para a área, aparentemente levando um toque a mais antes de rolar a bola para longe de Aitor Fernandez. A segunda foi ainda melhor, uma finalização sensacional, acertada cedo para pegar o goleiro de surpresa.

Sem dúvida, foi o jogo do fim de semana, não apenas na La Liga, mas também nas principais ligas da Europa. Foi emocionante e muito melhor do que o que tinha acontecido antes.

O empate de 1 a 1 do Barcelona no Athletic Club na noite de sábado foi o outro encontro emocionante da lista, com os bascos rugindo no animado San Mames, um estádio infinitamente melhorado com os torcedores de volta às arquibancadas.

O Athletic, com a sua famosa política de apenas recrutar jogadores bascos, nem sempre é um relógio divertido, mas, tal como o Levante, melhora o seu jogo frente às equipes do topo.



Eles correram implacavelmente, pressionando alto e criando chances, com a rede de Neto vivendo uma vida encantadora no primeiro tempo. A equipe de Marcelino passou a frente com um cabeceio de Inigo Martinez aos 50 minutos, mas Memphis Depay fez o seu primeiro gol para o Barcelona empatar, com um golaço no canto superior esquerdo.

O holandês é outro jogador que vai contra a tendência geral na Espanha. Ele é capaz de brilhantismo individual, assume riscos e tem a arrogância de tentar coisas que outros jogadores não tentam. Na estreia, contra o Real Sociedad, ele tentou um chute de 40 jardas e um giro com a bola passando por cima da cabeça de um zagueiro, lembrando Neymar.

Houve a falta do talento do brasileiro desde que ele partiu para o Paris Saint-Germain em 2017, e agora Lionel Messi foi se juntar a ele, enquanto Cristiano Ronaldo foi para a Juventus em 2018 vindo do Real Madrid. Junto com Sergio Ramos indo para o PSG e Raphael Varane ingressando no Manchester United, houve um êxodo de grandes talentos da La Liga.

Alguns nomes de estrelas restantes ficaram longe de seus melhores, como Eden Hazard, Gareth Bale, Philippe Coutinho e Antoine Griezmann. Tão preocupante é a saída de algumas das perspectivas mais jovens; Ferran Torres para o Manchester City no verão passado, Bryan Gil para o Tottenham este ano, entre outros.

Os estilos de jogo cada vez mais defensivos e cínicos também são um problema, zombando do clichê de que é mais fácil marcar na La Liga do que na Premier League ou na Serie A, mas também limitando a emoção.

“Temos que fazer um esforço entre árbitros, treinadores e jogadores para que a La Liga não seja tão vergonhosa, porque na reunião dos árbitros eles nos disseram que é a liga mais lenta da Europa”, disse o técnico do Real Betis, Manuel Pellegrini, na sexta-feira.

“A maior parte do tempo é perdido em cobranças de falta, há mergulho constante. É um espetáculo que temos que cuidar. Os torcedores compram ingresso por um motivo, temos que cuidar (do jogo) ou prejudica o espetáculo ”.

As palavras de Pellegrini devem ser interpretadas com uma pitada de sal, já que ele as disse no calor do momento após um empate em 1 a 1 particularmente frustrante com o Cadiz. Os andaluzes têm uma das bases de fãs mais vibrantes do futebol espanhol; a cidade, no canto sudoeste da Espanha, é cercada de água e absolutamente linda, mas o futebol é tudo menos isso.

A La Liga já não tem os dois melhores jogadores do mundo, como era há uma década, mas em Vinicius e Memphis tem dois jogadores com a capacidade de emocionar, de quebrar as defesas cuidadosamente estruturadas. Eles não são os dois melhores jogadores da Espanha, mas são os mais emocionantes.

Muitos dos melhores talentos restantes estão chegando aos anos finais de jogo. Luka Modric e Karim Benzema têm 35 e 33 anos, respectivamente. O homem que levou o Atlético de Madrid ao título na temporada passada, Luis Suarez, tem 34 anos.

O Barcelona tem ouros mais jovens no meio-campista Pedri e Frenkie de Jong, mas nenhum deles é vencedor de partidas individuais, ao invés disso parte de um todo maior. Sua qualidade está em sua consistência.

O Atlético de Madrid ser campeão é ao mesmo tempo bom e ruim. Importante porque rompe a hegemonia Barcelona x Real Madrid, mas ruim porque transforma um estilo de jogo muitas vezes severo em uma referência. Um Atlético é um sopro de ar fresco, dez deles em uma divisão é um problema.

La Liga marcou em média 1,9 gols por jogo nesta temporada, abaixo dos 3,6 da Itália e 2,95 da Premier League. Houve 11 empates nos primeiros 20 jogos e, fora dos quatro primeiros, apenas Mallorca, Valência e Real Sociedad conseguiram vencer.

Partes com interesses adquiridos afirmam que isso demonstra maior competição; outros apenas consideram isso chato.

O clima de verão não ajuda. As temperaturas de cozimento contribuíram para a desaceleração do futebol, e não é surpresa que os dois últimos jogos do fim de semana, com início às 22h locais, tenham sido os mais interessantes, especialmente por terem sido apresentados os dois maiores clubes.

O fato de a La Liga estar em guerra com o Real Madrid e o Barcelona, ​​após a tentativa de saída da Super Liga e a insistência no esquema, adiciona mais um elemento de curiosidade mórbida.

Embora os fãs geralmente sejam contra tal projeto, as partidas no início desta temporada não foram uma defesa particularmente boa do status. Os próprios gigantes estão em dificuldades, com o Barcelona perdendo Messi e tendo que reduzir os salários dos capitães Gerard Pique, Sergio Busquets, Jordi Alba e Sergi Roberto.

Madrid está em uma situação econômica muito melhor, mas só conseguiu trazer o agente livre David Alaba. Os dirigentes de ambos os clubes eram anteriormente responsáveis ​​pelo Everton, o que fala por si mesmo.

Essa é outra área em que a La Liga está sofrendo. Os melhores treinadores estão atuando na Premier League ou em qualquer outro lugar, enquanto apenas Diego Simeone, da Espanha, poderia ser considerado no seu nível.

Para manter o argentino, o Atlético fez dele o técnico mais bem pago do mundo, com cerca de € 42 milhões (£ 36 milhões / $ 49 milhões) por temporada até a pandemia do coronavírus.

“Vai ser difícil até o final da temporada”, disse o atacante Griezmann do Barcelona, ​​consciente de que o nível das equipes principais caiu e o das demais se solidificou, tornando-se um osso duro de roer.

Pode ser difícil de assistir também, a menos que o dinamismo perturbador de Vinicius e Memphis dê um novo exemplo, e sua energia cinética se torne a norma, ao invés de algo para se ter cuidado.