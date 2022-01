Vinícius Júnior é apontado como jogador mais valioso do mundo em estudo do CIES

Melhor brasileiro em ação nesta temporada de futebol europeu, pelo papel decisivo que vai desempenhando pelo Real Madrid, Vinícius Júnior também apareceu com destaque no mais recente estudo divulgado pelo CIES Football Observatory (Observatório de Futebol do Centro Internacional de Estudos de Esporte).

O atacante desbancou nomes como Erling Haaland e Kylian Mbappé para, nas métricas adotadas pelo instituto, ser considerado o jogador de futebol mais valioso do mundo – com valor avaliado em 166 milhões de euros. Vale destacar que os números não têm relação com cláusulas contratuais dos jogadores.

Na lista, que levou em conta as cinco principais ligas do futebol europeu (França, Espanha, Itália, Alemanha e Inglaterra), o segundo colocado foi o inglês Phil Foden, do Manchester City. Depois de Vinícius, o brasileiro mais bem avaliado está a muitas posições abaixo e é Gabriel Jesus, do Manchester City (avaliado em 88.2 milhões de euros).

Em 25 jogos oficiais disputados pelo Real Madrid na atual temporada, Vinícius Júnior já marcou 12 gols e deu sete assistências. A equipe merengue lidera com folgas a liga espanhola.