Vinícius Júnior: confirmado na Copa América, mas sem Olimpíada com a seleção brasileira

O Real Madrid espera ainda definir as situações de Rodrygo e Reinier para os Jogos de Tóquio

Ao mesmo tempo em que ganhou a chance de disputar sua primeira grande competição oficial pela seleção brasileira, uma vez que está presente na lista de convocados por Tite para a Copa América, Vinícius Júnior também se despediu do sonho que tinha de disputar uma Olimpíada em 2021.

Vini Junior já havia falando sobre sua vontade de defender o Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio, mas segundo apurado pela Goal o Real Madrid permitiu sua presença em apenas um dos eventos – algo que o atleta entende e respeita. Situação semelhante à de Vinícius é vivida pelo lateral-direito Emerson Royal, contratado recentemente pelo Barcelona.

Real Madrid de olho em Copa América e Olimpíadas

Dentre os seus jogadores brasileiros, Vinícius não foi o único lembrado por Tite em sua lista para a Copa América. Eder Militão também foi lembrado, assim como Casemiro.

Se já conhece a agenda da trinca de brasileiros na seleção de Tite, o Real Madrid agora aguarda para saber o que acontecerá com Rodrygo e Reinier. No caso do primeiro, que alternou participações no time titular com partidas no banco de reservas, espera que haja negociações com a CBF para definir a ida ou não do ex-santista – uma vez que nas Olimpíadas os clubes não são obrigados a liberarem seus atletas.

O caso de Reinier, por outro lado, promete ter uma maior flexibilidade por parte da equipe espanhola, uma vez que o ex-jogador do Flamengo não conseguiu muito espaço enquanto esteve emprestado ao Borussia Dortmund na temporada passada.