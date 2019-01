Vinícius Júnior arranha o portunhol em entrevista e viraliza nas redes

Vinicius Júnior viralizou nas redes sociais após entrevista em espanhol

Um dos principais atletas do Real Madrid, Vinicius Júnior caiu na graça dos torcedores espanhóis. As boas atuações em campo e o carisma do jogador se tornaram pontos positivos no início da passagem do atleta pelo Real. Desta vez, a jovem revelação brasileira viralizou, novamente, na internet após entrevista à TV espanhola.

Vinicius abusou do sotaque espanhol ao tentar responder ao repórter local. Durante a conversa, o atleta demonstrou “jogo de cintura” ao misturar português e espanhol na mesma resposta.

Rapidamente, a entrevista de Vinicius gerou reações nas redes sociais:

O Vinicius JR é o jogador mais memificavel do futebol mundial😂😂 https://t.co/eqePITNXmP — Landin cachaceiro (@raphaelmts7) 8 de janeiro de 2019

so queria ter a confiança que o vinicius Jr tem com o espanhol dele #sonhodeprinceso Mais artigos abaixo — Gabriel Oficial (@biel_ggomes) 8 de janeiro de 2019

A ENTREVISTA DO VINÍCIUS JR HAUAHAUAHAUAHHAHAUAHAUAHAUAHAHAHAH METELI O GOLI — cota atlética do rbm (@ale_olvr) 8 de janeiro de 2019

Vinicius Jr, o rei do meme https://t.co/692O9OLwSJ — Pedro Henrique (@Pedrx22) 8 de janeiro de 2019

Vinicius Júnior e Real Madrid entram em campo na próxima quarta-feira (09), às 18h30 (Brasília), contra o Leganés, em partida válida pelas oitavas de final da Copa do Rei.