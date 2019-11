Vinícius Jr. x Bale: a disputa pela vaga do lesionado Hazard no Real Madrid

Jogador belga saiu lesionado do confronto contra o PSG, pela Champions League e Vinícius tem uma importante chance de voltar a mostrar serviço a Zizou

Eden Hazard saiu de campo lesionado na partida entre e , na última terça-feira (26), pela . Sempre que alguém se machuca, outro se beneficia. No caso agora existe uma competição interna entre Vinícius Junior e Gareth Bale para substituir o craque belga, que ainda está sem mostrar seu total potencial com a camisa merengue.

A lesão do camisa 7 do Real Madrid não é tão grave quanto se imaginava e espera-se que ele fique cerca de 10 dias fora de combate. Por isso, Hazard deverá perder os confrontos contra o Alavés e contra o . Como a equipe da capital espanhola já está classificada para as oitavas de final da Champions League, é possível que Hazard também não jogue contra o na última rodada da fase de grupos. A previsão é que ele volte apenas no dia 15 de dezembro, quando os merengues enfrentam o , no Mestalla.

Nenhuma das partidas que Hazard perderá são decisivas para o clube em termos de ambição nos campeonatos, mas elas podem ser fundamentais para a consolidação de Vinícius e para a recuperação da moral de Gareth Bale em Madri.

Vinícius pode ser uma opção para o duelo contra o e pode, inclusive, ser titular do confronto. Ele não começa uma partida desde 19 de outubro. Desde então vem perdendo espaço e parece não contar com a confiança de Zidane.

O treinador francês ainda pode abdicar de jogar com jogadores tão abertos pelos lados e pode escalar Rodrygo para jogar mais perto de Benzema, ou até mesmo Isco, que rechearia o meio de campo, e com quem Zidane parece confiar muito.