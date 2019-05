Vinícius Jr vibra com “ano genial” e promete títulos pelo Real Madrid

O jovem revelado pelo Flamengo lamentou a falta de títulos com a equipe espanhola, mas também exaltou a sua evolução na Europa

Vinícius Júnior está em Tóquio, no , para cumprir com alguns compromissos publicitários. Mas queria estar em Teresópolis, na região serrana do Rio de Janeiro onde os convocados para a defender a na começam a se apresentar. De qualquer forma, ele já pensa nas que serão realizadas em 2020 na cidade japonesa e está feliz com sua primeira temporada no .

“Gostei muito de Tóquio, É a minha primeira vez nesta cidade e espero voltar aqui no ano que vem, para os . É uma coisa que eu tenho muito em mente”, afirmou para os jornalistas japoneses enquanto também recapitulava uma temporada de sentimentos misturados: se o Real Madrid decepcionou em todas as competições, e teve sua pior campanha dos últimos dez anos, o jovem de 19 anos foi um dos únicos pontos positivos. Vinícius deixou o Castilla, a equipe B merengue, e tornou-se um xodó dos torcedores.

Em 31 jogos, foram quatro gols e duas assistências. A lesão sofrida no jogo de volta contra o , nas oitavas de final da , interrompeu sua boa sequência e também foi decisivo para tirar as suas chances de disputar a Copa América. Até porque, naquela mesma partida, David Neres teve grande atuação e ajudou a eliminar os atuais tricampeões europeus. De quebra, ganhou a vaga que parecia destinada a Vinícius na convocação de Tite. Ciente de que deixou uma boa impressão, o jovem revelado pelo já não vê a hora de iniciar a próxima temporada, na qual espera ajudar os Blancos a retomarem as conquistas.

“Preciso descansar, mas já quero que tudo comece outra vez. Eu aprendi muito nesta temporada (...) Para mim foi um ano genial. Comecei no Castilla, mas já sabia que isso poderia acontecer e seria assim. Depois subi para a primeira equipe, comecei a jogar e aprendi muito”.

“Foi uma lástima que não tenhamos ido bem em nenhuma das três competições, mas a equipe vinha de ganhar três Champions seguidas, e isso, infelizmente, era algo que poderia acontecer. Todos esperamos que as coisas sejam melhores na próxima temporada e que a equipe volte a ganhar. Com certeza voltaremos a ganhar”.