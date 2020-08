Vinícius Jr.: 'tive dois dias para decidir entre Barcelona e Real Madrid'

O atacante chamava atenção desde jovem e, assim, recebeu proposta dos dois gigantes espanhóis

Dois dias, foi este o tempo que Vinícius Júnior teve para decidir entre dois gigantes do futebol europeu. Com apenas 17 anos, o garoto já havia despertado o interesse de e , que quiseram contra com o seu futebol. O final, já sabemos.

A história do atacante brasileiro vai ser contada no próximo episódio de "Campo de Estrellas", na Real Madrid TV. Amigos e familiares do atacante foram convidados, junto com ele, para lembra de sua trajetória.

O jogador começa lembrando de sua origem, humilde, em São Gonçalo, uma das regiões mais pobres do Rio de Janeiro. Foi ainda quando jogava na rua que o talento de Vinicius começou a se sobressair. "Quando o levei para a rua, percebi que ele tinha muito controle da bola para um menino, não largava”, lembrou o pai do atacante.

E então ele começou a treinar. ”Percebemos qualidades técnicas acima de sua idade e nos colocamos em uma categoria dois anos mais velha que a dela. Mesmo assim, ele continuou a se destacar", contou um dos primeiros treinadores de Vinicius, já no . Depois veio o primeiro contrato e a estreia pelo Rubro Negro.

“O Maracanã estava lotado, a torcida gritava seu nome e o treinador o colocou em uma partida muito difícil”, afirma o representante do jogador. "Foi um dos melhores momentos da nossa vida, foi muito comovente ver como todos gritavam o seu nome, nenhum de seus amigos conseguiu conter as lágrimas”, contaram os pais, enquanto choravam

Vinicius continuou a se destacar e logo teve propostas de Barcelona e Real Madrid, dois gigantes do futebol mundial. Mas só dois dias para escolher o seu destino, como lembrou o atacante. "Falámos com ele e disse-nos que queria ir para Madrid”, contou o representante do atleta, hoje com 20 anos.

Quando completou 18 anos, então, seguiu para a para se juntar ao clube merengue. Agora já se foram dois anos e três títulos desde que foi apresentado pelo Real, em um evento que contou com a presença do ídolo do atacante: Ronaldo Fenômeno.

“É o futuro de Madrid", projetou o técnico merengue, Zinedine Zidane sobre seu jogador.