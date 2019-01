Vinicius Jr revela que escolheria Neymar para jogar no Real Madrid

Atacante também falou sobre o desejo de retornar ao Flamengo no futuro e conquistar a Libertadores

O atacante Vinicius Junior, do Real Madrid, disse em entrevista ao canal Esporte Interativo que sonha em atuar ao lado de Neymar no clube merengue ou na Seleção Brasileira.

"Ou no Madrid ou na Seleção. Quero jogar ao lado do Neymar, é meu ídolo. É o cara que eu acompanho desde quando eu era pequeno, desde quando ele começou no Santos eu acompanho ele de perto, tenho um carinho muito grande por ele e ele sabe disso", afirmou.

Sobre uma possível convocação para a disputa da Copa América, Vinicius Junior isse que esse é o seu desejo, mas que tudo tem o seu tempo.

"Pouco a pouco sempre. Tenho muito tempo ainda para jogar e evoluir, para um dia chegar à Seleção. Eu sei que jogando bem aqui (no Real Madrid), a chance vai aparecer", ressaltou.



(Foto: Getty)

Por fim, o atacante falou do seu carinho pelo Flamengo e do sonho de voltar ao clube no futuro.

"Eu e o Paquetá viemos para a Europa e demos retorno financeiro ao Flamengo. Ficamos felizes pelas contratações de alto nível, ficamos torcendo para que dê certo e eles ganhem tudo lá no Flamengo" declarou.

"É o clube (Flamengo) que jogo desde os 10 anos. Não penso em voltar rápido, quero fazer uma carreira longa e excelente por aqui e aí penso em voltar ao Flamengo e ganhar a Libertadores", finalizou.