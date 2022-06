Vinícius Jr revela papo entre Tite e Ancelotti para melhorar seu rendimento

Em entrevista ao SporTV, o atacante revelou que os técnicos do Real Madrid e da seleção brasileira conversam com frequência

Destaque do Real Madrid nesta temporada, Vinícius Júnior revelou que os técnicos Tite, da seleção brasileira, e Carlo Ancelotti, do time espanhol, conversam com frequência para melhorar o desempenho do jogador no clube e no Brasil.

Vinícius, que passou a ser mais vezes convocado para a seleção, se destacou no ataque do time espanhol nesta última temporada, tendo marcado 22 gols. Em uma entrevista ao SporTV, o jogador revelou que os técnicos conversam com frequência sobre o desempenho do jogador nas equipes.

"Teve. Eles se falam direto. Nas convocações, para alinhar quando a gente tem jogo muito próximo, o Ancelotti pede liberação."

"O Tite sempre conversa com Ancelotti como vou melhor no Real Madrid, como poderia ajudar na seleção. Os dois se gostam", afirmou o jogador ao programa "Bem, Amigos", do SporTV.

Além disso, ainda na entrevista, o atacante apontou as diferenças táticas entre atuar no time merengue e na seleção brasileira, afirmando que precisou mudar seu estilo de jogo para atuar na Europa.

"Claro que teve diferença, o Tite sempre pede para gente atacar muito. Mas é diferente o estilo do Real, a gente joga um pouco mais atrás. Com a seleção a gente fica mais com a bola, ataca mais", disse.

"O futebol de hoje tem que voltar para marcar, todos marcando facilita para mim, tenho mais espaço quando venho de trás."

Nesta temporada, o jogador atuou em 52 jogos pelo clube espanhol, com 22 gols marcados e 16 assistências, tendo participado diretamente do título da Liga dos Campeões ao marcar o gol da vitória contra o Liverpool, além de conquistar a Supercopa da Espanha e La Liga.

Conforme a GOAL apurou, o Real Madrid está perto de acertar a renovação de contrato com o brasileiro, com o jogador tendo um reajuste salarial do mesmo patamar dos principais jogadores da equipe. Nessa negociação, ainda está sendo discutido os termos para que o tempo de contrato, que termina em 2024, não seja prorrogado até 2028, como o Real Madrid buscava.