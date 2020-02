Vinicius Jr. "repete" Neymar e agora pode ser suspenso por criticar arbitragem

Atacante do Real Madrid disse que os árbitros "intencionalmente" prejudicaram seu time contra o Manchester City na Liga dos Campeões

Após a partida entre e , Vinícius Júnior falou na zona mista do Santiago Bernabéu e foi muito crítico quanto a atuação da arbitragem. O brasileiro chegou até a dizer que os árbitros apitam intencionalmente contra o Madrid.

Tais declarações não ajudam em nada nem clube nem jogador. Pelo contrário, o Real já se prepara para uma possível punição da Uefa ao brasileiro, assim como foi Neymar na temporada passada, quando ele criticou os árbitros da partida entre e . Na ocasião, o brasileiro foi suspenso por três jogos da Liga dos Campeões - depois de recurso, a punição caiu para duas partidas.

A Uefa normalmente não deixa passar em branco acusações deste tipo. Outros exemplos são as punições a José Mourinho (quando ainda dirigia o Real) e Manuel Pellegrini, em outras edições da Liga dos Campeões.

A principal reclamação de Vinícius era quanto ao gol de empate de City, marcado por Gabriel Jesus: "Jesus faz falta no primeiro gol. Todo mundo sabe. Aconteceu no primeiro tempo, comigo e Mahrez, e apitaram falta. Tem VAR e não quiseram ver. Sempre os árbitros vêm aqui e apitam contra nós", falou o brasileiro.

Instigado pelos jornalistas, ele ainda completou: "Eu vi no campo que foi falta, não precisei ver no vestiário. Aqui sempre apitam contra a gente, sempre igual. No jogo contra o , o primeiro cartão de Sergio na primeira falta... não é normal. Se apitam contra nós? Sim, sim. Somos o time com mais Champions e mais ligas (Campeonato Espanhol). Vai ser sempre assim".

O Real Madrid perdeu de virada por 2 a 1 para o Manchester City no jogo de ida das oitavas de final. A partida de volta está marcada para o dia 17 de março, no Etihad Stadium.