Vinícius Júnior recebe receita para sucesso no Real: calma, humildade e essência, aponta Casemiro

O atacante fez grande eliminatória diante do Liverpool, mas ainda tem muito a evoluir, segundo o volante

Cada vez mais, Vinícius Jr. vai se provando como um jogador fundamental para o estilo de jogo do Real Madrid, bem como talentoso o suficiente para decidir uma eliminatória de Liga dos Campeões. Não a toa, o fez no jogo de ida das quartas de final diante do Liverpool, em que marcou dois gols e foi eleito o melhor em campo .

Agora classificado para as semifinais do torneio junto com o resto de seus companheiros no clube merengue, o ex-jogador do Flamengo teve uma partida mais tímida em Anfield, mas figura como uma das armas mais importantes do time de Zinedine Zidane para surpreender o Chelsea e tentar alcançar a grande final da Champions League.

É claro: é necessário tranquilidade para que um jogador que ainda tem 20 anos - já que surgiu para o futebol muito jovem - consiga se encontrar e desempenhar seu melhor papel, especialmente em jogos tão grandes como são os mata-matas da Liga dos Campeões da Uefa. E quem explica isso é Casemiro, alguém que tem experiência em decidir partidas na reta final do torneio.

"Ele vem mostrando que pode, sim, jogar nessa equipe . Temos que ir com tranquilidade, ele sabe que precisa ter humildade, que precisa continuar trabalhando, que tem muito a melhorar." opinou o volante brasileiro, em entrevista concedida após o duelo diante do Liverpool. "Mas ele não pode perder a essência dele, de alegria, de alegria nas pernas, em campo, no um contra um, acho que isso é o mais importante."

No estilo de jogo do Real Madrid, com um meio de campo consagrado, histórico e extremamente técnico, mas em tese, mais pesado, é preciso ter uma "flecha" para que os "arcos" Toni Kroos e Luka Modric aproveitem suas qualidades em passe e lançamentos em profundidade. Hoje, mais do que qualquer outro, Vinícius Jr. representa essa ameaça, recebendo a bola no um contra um, quebrando linhas com sua velocidade e capacidade de drible .

E se o brasileiro já está decidindo eliminatórias de Liga dos Campeões, ainda tem uma grande margem de evolução para um dia, quem sabe, ser considerado o grande craque do Real Madrid, sendo um atleta que já conseguiu feitos impressionantes mesmo ainda sendo muito jovem.

"É complicado falar, o Vinícius só tem 20 anos. E muitas vezes o futebol esquece disso, você joga no meio de tanta gente e esquece o quão jovem ele é. O Rodrygo tem 19, 20 anos, o Militão tem 22. Isso passa batido." relembrou Casemiro, que estreou na Liga dos Campeões com 21 anos, em 2013-14. "Não podemos colocar tanta pressão nele, a gente quer muito dele, o que se espera de Vinícius Júnior é que ele se torne um grande jogador, mas temos que ir com calma. É muito bom jogador, teremos um grande jogador por muito tempo no Real Madrid."

Por mais que o Real Madrid esteja classificado para as semifinais da Liga dos Campeões, o time volta aos gramados neste domingo diante do Getafe, ás 16h (de Brasília), pela La Liga, no Alfonso Pérez. No caso de vitória, o time pode assumir a liderança da competição se o Atlético de Madrid tropeçar contra o Eibar, em casa. Barcelona e Sevilla também estão vivos na briga pelo título espanhol .