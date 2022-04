Vinícius Jr recebe elogios de Guardiola antes de duelo na Champions: 'Fantástico'

A temporada especial de Vinícius Júnior pelo Real Madrid rende elogios até de rivais. Nesta segunda-feira, o técnico Pep Guardiola destacou o momento do atacante brasileiro. O Manchester City tem Vini Júnior, Benzema & Cia. pela frente na semifinal da Champions League. O primeiro jogo, na Inglaterra, é nesta terça-feira, às 16h (horário de Brasília).

Ao elogiar Vini, Guardiola apontou o dedo para críticas precoces em cima de jovens jogadores, algo que o brasileiro viveu no Real Madrid.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

“Antes eu falaria do Benzema, mas o Vinícius, por exemplo, tem apenas 21 anos, chegou muito novo, recebeu muitas críticas e nesta temporada tem sido fantástico, está na Seleção. Às vezes somos rápidos demais para criticar os jogadores. Tem apenas 21 anos, está numa grande equipe e os seus números falam por si”, declarou Guardiola.

Getty

O técnico do Manchester City também abordou o confronto com o Real Madrid. Guardiola destacou a grandeza do rival, maior campeão da Champions League, com 13 títulos.

“Se tivermos de jogar contra a história, não temos chances. Nisso eles são melhores, mas o nosso desejo é competir contra eles nesta competição incrível. Queremos tentar. Temos de saber sofrer, estarmos unidos e atacar quando tivermos a bola”, diz o treinador espanhol. Ele aponta que o City, em busca do primeiro título, vem crescendo na Champions:

Mais artigos abaixo

“Na última década temos estado sempre presentes. Passamos da fase de grupos, chegamos às oitavas de final, à semifinal… é um processo. Agora temos de fazer dois bons jogos para chegar à final. Temos respeito pelo Real Madrid, mas queremos passar à final e ganhá-la”, completou.

Getty

O Manchester City está com problemas em sua defesa. João Cancelo, lateral titular de Guardiola, está suspenso, enquanto Kyle Walker, dono da ala direita, e John Stones, zagueiro central, são dúvidas para a partida. Caso não possam atuar, o comandante espanhol deverá pensar em uma solução.