Vinícius Jr. pode ser "fenomenal" se Real Madrid o ajudar: uma entrevista com Iván Zamorano

Ex-atacante chileno relembra momentos de glória no El Clásico, fala sobre Vinicius Jr no Real Madrid e arrisca palpite para o duelo deste sábado

Um pesadelo para o Barcelona. É assim que muitos definiam Ivan Zamorano, atacante chileno, quando o assunto eram os grandes clássicos contra os catalães.

Em entrevista à Goal, o ex-jogador de 54 falou sobre sua relação com o clube espanhol, suas memórias mais especiais sobre o El Clásico, seus palpites para o duelo deste sábado (10) e suas opiniões sobre Vinicius Jr no Real Madrid.

O 5x0 contra o Barcelona é o seu momento mais especial, ou você escolheria outra partida?

“Tenho duas lembranças muito especiais. Uma, quando vencemos o Barcelona na Supercopa em 1993 e demos a volta olímpica no Camp Nou, e a outra foi a vitória por 5x0 no Bernabéu, em que participei de todos os cinco gols. Se tivessem me dito na véspera para imaginar o clássico ideal, eu não teria conseguido imaginar algo mais perfeito”.

De onde vinha sua força interior nessas partidas?

“Para mim o clássico entre Real e Barcelona é o melhor do mundo, algo que você marca no calendário. Quando você chega ao Real, duas coisas são muito importantes: conhecer a história do clube e entender que terminar em segundo será considerado um fracasso, e então saber que é importante vencer o Barcelona”.

Como você vê o Real Madrid hoje?

“Vejo um time recuperando sua identidade e história, coisas que o fazem tão grande em situações decisivas. Quando o Real precisa ganhar algo importante, ele simplesmente vence, e eu adoro isso. É importante que saibam que eles nunca deixarão de ser protagonistas na Europa”.

Qual a sua opinião sobre Vinicius Jr?

“É um jogador muito jovem, que ainda tem que construir o jogador que deseja ser amanhã. Vejo que pode se tornar um homem fundamental ao time, porque tem talento e magia”.

Ele teria que mostrar essa magia com mais frequência?

“Estão exigindo que ele seja algo que nunca foi, um artilheiro. Se tiver dez chances, ele provavelmente vai falhar em oito, mas impacta no sistema de outras formas, com esforço e perseverança. Ele precisa ser lapidado, e se trabalhar e tiver confiança, se tornará essencial”.

O seu candidato a vencer no clássico deste sábado (10) parece bem claro. Se atreve a arriscar um resultado?

“Vi o jogo do Barça contra o Valladolid e não tive uma impressão exatamente positiva, em termos de atitude e vontade de vencer. Vejo o Real com mais fome, então vou chutar 1x0 para o Madrid”.