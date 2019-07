Vinícius Jr. pode ganhar camisa 11 do Real Madrid; tudo depende de quem sair

Jogador brasileiro está acompanhando a 'operação saída' que acontece no clube blanco para definir sua situação

Vinícius Júnior vive a expectativa do começo da temporada com o . Agora com a companhia de Rodrygo, o jovem atacante quer se consolidar como um jogador da equipe principal e já faz planos para o número que usará em suas costas.

De acordo com informações do As, o brasileiro tem duas opções mais claras em sua mente: ou a 11 ou a 20. Acontece, porém, que as duas já têm donos. A 11 pertence a Gareth Bale e a 20 a Marco Asensio.

Os dois jogadores vivem situações diferentes no time da capital espanhola. Asensio conta com o favor de Zidane e por ser jovem (23 anos) e muito promissor, o meia-atacante espanhol deve continuar no Real Madrid para tentar conseguir ser mais regular sob o comando de Zinedine Zidane. Já Gareth Bale parece estar cada dia mais longe dos planos do treinador francês para a equipe. Existe uma possibilidade real do galês deixar os merengues, mas ainda encontra dificuldade em achar um clube disposto a pagar seus altíssimos salários.

Vinícius usa a camisa 28 desde que chegou ao elenco merengue e agora quer usar uma numeração de 'maior destaque'. Vale lembrar que o brasileiro usou a camisa 20 no , e a 11 nos times de base do Real Madrid e da seleção brasileira.

Vinícius está mais perto da 11 de Bale do que da 20 de Asensio e essa janela de transferências pode ajudar o garoto de 19 anos a usar a icônica camisa.