Vinicius Jr não treina e é mais uma dúvida para o próximo compromisso do Real Madrid

O atacante brasileiro está gripado, não foi ao treino dessa sexta-feira e é dúvida para o confronto do fim de semana

Vinícius Júnior vive seu melhor momento como jogador desde que chegou ao Real Madrid, no meio de 2018. Já se acostumando a jogar mais minutos, o brasileiro vem sendo peça importante para Santiago Solari. Mesmo assim, é possível que ele não esteja disponível para o jogo do Real Madrid contra o Real Betis no domingo (13), devido a uma gripe contraída.

Ele não treinou nessa sexta (11) e existe o risco de não conseguir atuar, levando em conta o desgaste do corpo em um processo gripal.

A possível ausência do brasileiro de 18 anos pode ser um grande problema para Solari, já que Kroos, Asensio, Llorente, Bale, Courtois e Mariano estão lesionados e não jogam. Como se não bastasse, Lucas Vázquez cumpre suspensão após ser expulso na partida contra a Real Sociedad. Escolha dos editores Arsenal fica próximo de acerto junto ao Barcelona por Denis Suárez

Mbappé, Messi, Neymar e os jogadores mais valiosos do futebol

Como Adrien Rabiot se encaixaria no Barcelona?

Há 80 anos nascia Cláudio Coutinho, símbolo do Flamengo e da obsessão pelo estudo no futebol

(Foto: Getty Images)

O corpo técnico do Real Madrid irá observar a evolução do quadro de Vinicius para ver se haverá a possibilidade de jogar. O último treinamento dos merengues antes da partida acontece na manhã do sábado (12). E provavelmente ali será batido o martelo sobre a condição do brasileiro.

O Real Madrid está em quinto lugar em La Liga, com 30 pontos. São exatamente 10 pontos atrás do líder Barcelona.