Vinícius Jr. foi para a galera em vitória do Real Madrid e agora pode ser punido

O atacante brasileiro acabou abraçando várias pessoas após seu gol no Santiago Bernabéu, que recebeu torcida pela primeira vez desde a pandemia

Vinícius Junior, atacante do Real Madrid, foi um dos protagonistas do time, na vitória contra o Celta de Vigo neste fim de semana. Após ter marcado seu gol na partida, o atacante brasileiro acabou indo comemorar com a torcida na arquibancada, gerando fortes críticas pela atitude.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Aos 11 minutos do segundo tempo, e após belo passe de Karim Benzema, Vinícius definiu perfeitamente a jogada com um belo gol. Para festejar seu tento, que pode ter marcado sua reviravolta no time, o atacante se atirou na arquibancada para festejar com o público, precisando ser tirado por seguranças para sair de lá. Porém, essa atitude pode acarretar em uma punição para o jogador, já que a Espanha ainda não saiu definitivamente da pandemia do coronavírus.

O árbitro da partida, José Sánchez Martínez, acabou apresentando um cartão amarelo ao atacante. Além disso, Vinícius terá que esperar para saber se sofrerá uma nova punição, dessa vez da LaLiga, por ter quebrado os protocolos de segurança da Covid-19.

O atacante brasileiro marcou quatro gols nos últimos quatro jogos do campeonato, superando o número da edição anterior.

Com alguns jogadores machucados, o Real Madrid acabou vencendo a partida por 5 a 2. O duelo marcou a reinauguração do Santiago Bernabéu. O estádio ficou fechado por 560 dias, já que o Real aproveitou a pandemia para reformar seu campo de jogo.